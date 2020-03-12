Ергали Сыдыманов: В Актау семь человек находятся на карантине по коронавирусу

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На карантине в Актау находятся семь человек. До 19 марта их планируют выписать.



- Практически они здоровы, симптомов у них нет. Всего их было 25 человек. Граждане Ирана, которые приезжали сюда на праздник Амал, этнические казахи. Остальные — наши казахстанцы. Трое приехали из Южной Кореи, одна из них студентка, учится там, двое проходили там лечение. Были и наши граждане, приехавшие из Азербайджана, где находились в командировке, - сказал Ергали Сыдыманов.



Руководитель департамента отметил, что в области имеется достаточное количество тестов на коронавирус.



- Лабораторные анализы направляются в Алматы, Нур-Султан и Актобе. Все тесты производства Китая. Беспокоиться жителям не о чем. Кроме того, мы будем проводить работу по мониторингу соблюдения требований по обработке помещений массового скопления людей и общественного транспорта. Обработку в торговых центрах и общественном транспорте необходимо делать всегда, а не только из-за коронавирусной инфекции. Это их обязанности. В регионе работают 18 лицензионных компаний по дезинфекции, у перевозчиков должны быть заключены с ними договора, - сказал Ергали Сыдыманов.



Помимо этого, заместитель акима Каныбек Жумашев добавил, что в данный момент на территории нашего региона проводятся работы по противодействию и профилактики коронавируса.



- В аэропорту, в морских портах, на границе — везде выставлены специальные посты, и вся работа организована вместе с пограничной службой на достаточно высоком уровне. В то же время мы будем жестко поступать с теми гражданами, которые будут «убегать» и скрываться. Утаивать тот факт, что они были в странах, где есть коронависрус, не следует. Мы их выявляем, определяем и кладем в специальные бокс-палаты, чтобы определить, есть ли у них вирус или нет, - сказал Каныбек Жумашев.