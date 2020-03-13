Владельцы супермаркетов Актау просят население не поддаваться панике и не создавать ажиотаж

В социальных сетях распространяются видео, где горожане массово скупают продукты питания в крупных супермаркетах Актау. По сообщению авторов записи, действие происходит в супермаркетах «Дина» и «Анвар».- Гречки и риса на полках уже нет, всё раскупили. В кассах километровые очереди, - говорит автор видео.В супермаркетах поспешили заверить горожан, что все социально значимые продукты имеются в необходимом запасе.- Уважаемые покупатели, пожалуйста, делайте покупки в привычном для вас режиме в удобное время. Мы ответственно заявляем, что запасов продовольствия и других необходимых товаров в сети супермаркетов «Дина» хватит на всех. Призываем не поддаваться панике и не создавать ажиотаж. Вы сможете купить всё необходимое в любое время! – говорится в сообщении супермаркета.При этом некоторые покупатели рассказали, что большое количество продуктов питания покупают не из-за коронавируса, а в связи с предстоящим праздником Наурыз.