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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:34

Просмотров: 1252

Владельцы супермаркетов Актау просят население не поддаваться панике и не создавать ажиотаж

Предприниматели крупных супермаркетов Актау уверяют горожан о достаточном запасе продуктов питания первой необходимости. Об этом они заявляют в социальных сетях.

Фото пользователей сайта
В социальных сетях распространяются видео, где горожане массово скупают продукты питания в крупных супермаркетах Актау. По сообщению авторов записи, действие происходит в супермаркетах «Дина» и «Анвар».

- Гречки и риса на полках уже нет, всё раскупили. В кассах километровые очереди, - говорит автор видео.

Владельцы супермаркетов Актау просят население не поддаваться панике и не создавать ажиотаж

Владельцы супермаркетов Актау просят население не поддаваться панике и не создавать ажиотаж


В супермаркетах поспешили заверить горожан, что все социально значимые продукты имеются в необходимом запасе.

- Уважаемые покупатели, пожалуйста, делайте покупки в привычном для вас режиме в удобное время. Мы ответственно заявляем, что запасов продовольствия и других необходимых товаров в сети супермаркетов «Дина» хватит на всех. Призываем не поддаваться панике и не создавать ажиотаж. Вы сможете купить всё необходимое в любое время! – говорится в сообщении супермаркета.

При этом некоторые покупатели рассказали, что большое количество продуктов питания покупают не из-за коронавируса, а в связи с предстоящим праздником Наурыз.




Владельцы супермаркетов Актау просят население не поддаваться панике и не создавать ажиотаж
Владельцы супермаркетов Актау просят население не поддаваться панике и не создавать ажиотаж
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Комментарии ( 4 )

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  • shurik_kz11
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:17
Цитата: Рома
Лучше скупайте недвижимость и земли. Они скоро должны подскочить.

если все умрут, то вряд ли lol
 
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  • arelav_74
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:12
- Уважаемые покупатели, пожалуйста, делайте покупки в привычном для вас режиме в удобное время
А тож, бизнес пошел, обороты закрутились-))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Ну Ну
 n92 (Посетители) Сегодня, 11:05
сами себе создают панику...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Placida
  • Галина63
  • arelav_74
 Рома (Посетители) Сегодня, 10:55
Кому война, а кому мать родная. Скупают и думают, что сэкономят. На еде невозможно сэкономит, потому что еда всегда входила в статью невосполнимых затрат. Лучше скупайте недвижимость и земли. Они скоро должны подскочить.
 
 

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