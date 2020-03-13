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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:38

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Акимат Актау заявил о достаточном количестве запасов продуктов питания первой необходимости

Актауские чиновники официально заявили о достаточном количестве запасов продуктов питания первой необходимости. Согласно их данным, продовольствия хватит на два месяца.

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В акимате Актау сообщили, что в социальных сетях распространяется ложная информация о том, что в магазинах города не хватает продовольственных запасов.

- Акимат Актау заявляет, что никаких оснований для паники нет. На сегодняшний день по городу в обычном режиме работают 34 супермаркета, два гипермаркета и шесть специализированных продовольственных рынков. В торговых точках имеется весь запас товара, - сообщили в акимате Актау.

По сообщению чиновников, в Актау достаточно запасов по 19 социально значимым товарам. В наличии имеются:
- Мука пшеничная 1-го сорта - 366 тонн,
- Хлеб 1-го сорта 424 тонн,
- Макаронные изделия -95 тонн,
- Гречка -59 тонн,
- Рис - 120 тонн,
- Картофель -944 тонн,
- Морковь-149 тонн,
- Лук-294 тонн,
- Капуста -124 тонн,
- Соль -381 тонна,
- Масло подсолнечное -219 тонн,
- Говядина - 419 тонн,
- Мясо курицы-219 тонн,
- Молоко-115 тонн,
- Кефир-162 тонн,
- Масло сливочное - 54 тонн,
- Яйца куриные -2 миллиона 600 штук.

По расчёту потребления продуктов населением города данного запаса, как сообщили в акимате Актау, хватит на два месяца.

- Кроме того, в соответствии с поручением акимата области через фонд социально предпринимательской корпорации "Каспий" проводится работа по соглашению на поставку с соседними странами по четырём видам социально значимых товаров: картофель - 365 тонн, морковь - 70 тонн, лук - 110 тонн, капуста - 70 тонн, всего 615 тонн. С желающими предпринимателями заключаются договоры по поддержанию цен и увеличению запасов товаров путём субсидирования, – сообщает акимат Актау.



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