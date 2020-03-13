Асима Жарылгасова: В Актау есть необходимый запас дезинфицирующих средств

В Актау, по словам Асимы Жарылгасовой, руководители торговых точек и мест массового посещения людей оповещены о необходимости проведений профилактических мероприятий по коронавирусу.- Это использование дезинфицирующих средств, более частое проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. Установка антисептических средств в санитарных узлах, торговых залах, чтобы и персонал, и посетители могли обработать руки. Конечно, это соблюдение режима проветривания, - рассказала Асима Жарылгасова.Предпринимателям необходимо проводить ревизию и очистку вентиляционной системы, чтобы она как можно эффективнее работала.- Эффективность должна быть, так как эта инфекция воздушно-капельная и передаётся воздушно-капельным путём, поэтому основной момент - это проветривание залов, вентилирование воздуха в помещении, - рассказала специалист.В регионе ограничены массовые мероприятия и скопления людей в замкнутых помещениях.- Это основная мера профилактики при воздушно-капельных инфекциях. Предпринимателям мы советуем увеличить кратность влажной уборки в несколько раз, то есть, если было две уборки, то сейчас должно быть пять. Данной регламентации по количеству нет, но предприниматель должен смотреть по мере загрязнения помещения и скопления в нём людей. Если он видит, что торговый зал полон людей, соответственно, надо провести уборку. И это не только мытьё полов. Нужно вытирать прилавки, кассы, тележки, к которым люди прикасаются руками. Нами ранее даны письма в отдел предпринимательства и палату предпринимателей «Атамекен», поэтому все предупреждены о необходимых профилактических мерах, - рассказала Асима Жарылгасова.Чистота помещений, по словам специалиста, - это ответственность предпринимателей.- Сказать, что мы можем принять меры административного воздействия при неисполнении этих мер - не совсем корректно. Все-таки это на совести предпринимателя. Но, я думаю, что сегодня все находятся в состоянии настороженности, поскольку это наша жизнь, наши дети и наше будущее, поэтому, я думаю, должны быть все заинтересованы. На сегодня издано постановление главного государственного санитарного врача, которое должно соблюдаться. В нём четко говорится, что необходимо оснащение мест массового посещения дезинфицирующими средствами и антисептиками. Если будет по республике объявлена чрезвычайная ситуация, и на территории Мангистау все госорганы сразу мобилизуются. На это есть чёткие планы и за каждым руководителем закреплены определённые действия. Сегодня проделывается очень большая работа по профилактике коронавируса и заноса инфекции на территорию Мангистау, - рассказала Асима Жарылгасова.В акимате Актау сообщили, что сегодня в убойных цехах, ветеринарно-санитарной лаборатории и на территории убойного пункта «Нур» была проведена дезинфекция.