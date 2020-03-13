Штормовое предупреждение объявлено в Мангистау

Фото из архива Lada.kz

В Актау 14 марта ожидаются: ветер южный, юго-западный, днём порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма составляет 90-95%.



- В Мангистауской области 14 марта местами ожидается туман, – сообщили в РГП «Казгидромет».



В SMS-рассылке департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщается, что порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.