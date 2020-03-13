Начальник департамента полиции Мангистауской области провёл личный приём граждан

Фото пресс-службы ведомства

Жители областного центра пришли рассказать о своих проблемах.



Так, на приём пришёл 70-летний житель Актау, который сообщил, что ранее малознакомый мужчина обманным путём завладел его денежными средствами. Как пояснил сам заявитель, они находятся в трудной жизненной ситуации, и оказание юридической помощи является неотъемлемой частью.



- Жанарбек Телюбекович дал поручение компетентной службе зарегистрировать заявление в производство управления полиции Актау, - рассказали в пресс-службе полиции региона.



Также во время приема граждан генерал-майор полиции ответил на вопросы жителей Актау и области.



По отдельным вопросам удалось найти решение на месте, по другим глава полиции поручил разобраться соответствующим службам областной полиции. В каждом из конкретных случаев начальник департамента разъяснил гражданам пределы компетенции полиции и возможность решения их проблем.



- Подобное общение помогает получить полную и объективную информацию о том, что происходит в отдалённых уголках региона и позволяет своевременно помочь людям, - считает начальник департамента Жанарбек Бактыбаев.