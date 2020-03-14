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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 1788

Видеообращение записала молодёжь Мангистау в ответ на публикацию Lada.kz

Молодёжь Мангистауской области выступила против сравнения достижений независимого Казахстана и стран бывшего Советского Союза.

Фото из открытых источников
В рубрике «Авторская колонка» 7 марта был размещён материал под названием «Хочу в рабство СССР». Представители молодёжи Мангистау возмутились данной публикацией.

Видеообращение с недовольством молодые люди разместили в социальных сетях.

Ниже редакция Lada.kz приводит текст обращения без изменений.

«В статье сравниваются достижения независимого Казахстана и время Советского союза. Но мы, молодёжь, не согласны с написанной информацией. Ведь наши предки, несмотря на трудности, смогли сохранить религию, язык и культуру нашего народа. Теперь, когда наши отцы достигли независимости, о которой мечтали наши предки, никто не имеет право сравнивать достижение молодого, независимого Казахстана с периодом СССР.
Мы горды тем, что молодёжь независимого Казахстана, как Димаш Кудайбергенов, Геннадий Головкин и наш земляк Бекзад Нурдаулетов, смогли прославить нашу страну на мировых аренах. 
Уважаемые жители независимой страны, мы приглашаем вас выразить своё мнение по данному вопросу. Молодёжь независимой страны - мы вместе!!!»

Однако молодые люди не учли тот факт, что пункт 1 статьи 20 Конституции Республики Казахстан гласит:

«Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается».



Вот несколько комментариев под размещенной на Lada.kz материалом «Хочу в рабство СССР».

Видеообращение записала молодёжь Мангистау в ответ на публикацию Lada.kz


Видеообращение записала молодёжь Мангистау в ответ на публикацию Lada.kz


Видеообращение записала молодёжь Мангистау в ответ на публикацию Lada.kz


Видеообращение записала молодёжь Мангистау в ответ на публикацию Lada.kz


Видеообращение записала молодёжь Мангистау в ответ на публикацию Lada.kz



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Комментарии ( 8 )

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  • ЁмоЁ
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 16:03
Всегда интересно и непонятно, когда кто то выступает от имени всех!
Как понять выражение молодежь Казахстана против... Это типа пацаны вечером тусовались и решили, а давай петицию напишем*! Или проводили опрос среди всей молодежи Страны?!
У меня предложение: пускай эта молодежь возьмет 30 лет независимости и сравнит с тридцатью любыми годами во время Советской власти. Посмотрим, сколько было построено городов, заводов фабрик, школ, садиков, больниц и т.д.
Можно сравнивать хоть в целом по союзу, хоть по любой Республике в отдельности.
Период 20-30-х и 40-60-х годов вобще уникален, в СССР приезжали перенимать опыт с других стран, а японцы про сове чудо развитие прямо сказали, что они просто взяли за пример наш опыт!
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:58
Скоро эта молодежь начнет работать самостоятельно без отцов. Вот тогда и будем посмотреть-))) А доллар при СССР 60 копеек стоил uhmylka
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 14:51
Вот кому хорошо действительно от независимости в бывших республиках стало,так это бывшим партийным и комсомольским деятелям,которые стали править странами без надзора сверху,из Москвы и сказочно разбогатели.А так же их многочисленные родственники.Вот им то есть смысл прославлять независимость.Они и прославляют.А простому народу все же лучше было тогда,старшие так считают.А молодежь жертва пропаганды.Им скажут,что казахи раньше были несвободны,они и поверят.А что это за свобода,а чем она выражается?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 14:50
Лучше бы не позорились, или пускай не пишут от имени всей молодёжи, а пишут конкретно свои имена, стыдно, что такие есть среди молодых
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 14:42
Язык то бережно сохранялся в СССР во всех союзных и автономных республиках.Более того,по указке из центра создавали письменность нацменьшинств.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:36
Мы горды тем, что молодёжь независимого Казахстана, как Димаш Кудайбергенов, Геннадий Головкин и наш земляк Бекзад Нурдаулетов, смогли прославить нашу страну на мировых аренах.


всё чего мы достигли за 30летнюю независимость! есть чем гордиться!
это ещё раз доказывает о невежестве нашей молодёжи независимой blind
 
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 Lexus (Посетители) Сегодня, 14:33
Мы горды тем, что молодёжь независимого Казахстана, как Димаш Кудайбергенов, Геннадий Головкин и наш земляк Бекзад Нурдаулетов, смогли прославить нашу страну на мировых аренах.

Да да согласен с каждым словом. И ведь это самое главное чего мы достигли за 30 лет независимости. Один песни орет, второй морды бьет, третьего не знаю.
А то что скоро как в Венесуэле 10000-ой купюрой можно будет просто подтираться в сортире, об этом умолчали.
Ваши отцы с которыми я общаюсь у себя на работе с гордостью вспоминают то светлое время, когда получив зарплату можно было просто купить билет на самолет и слетать на выходные в ближайший город, попить пивка.
Главное язык, культура и религия этим конечно же весь Казахстан можно прокормить.
 
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 Dilda (Посетители) Сегодня, 14:29
"Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине ( ну или в СССР)"
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:28
Цитата: ДухLess
Ага, Димаш под крылом Крутого у России или уже у южнокорейского продюсера. Головкин тренируется в штатах, патриоты чё.

lol вот никогда не пойму тех кто восхваляет и приводит ещё в пример типа таких патриотов
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 14:25
Мы горды тем, что молодёжь независимого Казахстана, как Димаш Кудайбергенов, Геннадий Головкин...

Ага, Димаш под крылом Крутого у России или уже у южнокорейского продюсера. Головкин тренируется в штатах, патриоты чё.
Уж если и приводить кого в пример - так это Абая Кунанбаева: «Нужно учиться русской грамоте – духовное богатство, знания и искусство, и другие несметные тайны хранит в себе русский язык. Русский язык откроет нам глаза на мир. Русская наука и культура – ключ к мировым сокровищницам. Владеющему этим ключом все другое достанется без особых усилий”.
Эх, неграмотная молодежь!

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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