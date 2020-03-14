Видеообращение записала молодёжь Мангистау в ответ на публикацию Lada.kz

Фото из открытых источников
В рубрике «Авторская колонка» 7 марта был размещён материал под названием «Хочу в рабство СССР». Представители молодёжи Мангистау возмутились данной публикацией.
Видеообращение с недовольством молодые люди разместили в социальных сетях.
Ниже редакция Lada.kz приводит текст обращения без изменений.
«В статье сравниваются достижения независимого Казахстана и время Советского союза. Но мы, молодёжь, не согласны с написанной информацией. Ведь наши предки, несмотря на трудности, смогли сохранить религию, язык и культуру нашего народа. Теперь, когда наши отцы достигли независимости, о которой мечтали наши предки, никто не имеет право сравнивать достижение молодого, независимого Казахстана с периодом СССР.
Мы горды тем, что молодёжь независимого Казахстана, как Димаш Кудайбергенов, Геннадий Головкин и наш земляк Бекзад Нурдаулетов, смогли прославить нашу страну на мировых аренах.
Уважаемые жители независимой страны, мы приглашаем вас выразить своё мнение по данному вопросу. Молодёжь независимой страны - мы вместе!!!»
Однако молодые люди не учли тот факт, что пункт 1 статьи 20 Конституции Республики Казахстан гласит:
«Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается».
Вот несколько комментариев под размещенной на Lada.kz материалом «Хочу в рабство СССР».
Видеообращение с недовольством молодые люди разместили в социальных сетях.
Ниже редакция Lada.kz приводит текст обращения без изменений.
«В статье сравниваются достижения независимого Казахстана и время Советского союза. Но мы, молодёжь, не согласны с написанной информацией. Ведь наши предки, несмотря на трудности, смогли сохранить религию, язык и культуру нашего народа. Теперь, когда наши отцы достигли независимости, о которой мечтали наши предки, никто не имеет право сравнивать достижение молодого, независимого Казахстана с периодом СССР.
Мы горды тем, что молодёжь независимого Казахстана, как Димаш Кудайбергенов, Геннадий Головкин и наш земляк Бекзад Нурдаулетов, смогли прославить нашу страну на мировых аренах.
Уважаемые жители независимой страны, мы приглашаем вас выразить своё мнение по данному вопросу. Молодёжь независимой страны - мы вместе!!!»
Однако молодые люди не учли тот факт, что пункт 1 статьи 20 Конституции Республики Казахстан гласит:
«Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается».
Вот несколько комментариев под размещенной на Lada.kz материалом «Хочу в рабство СССР».