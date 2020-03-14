«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 14 Марта
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 405.46 KZT
  • €1 = 452.62 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 282

Жительница Актау пожаловалась на попытку отключения электроэнергии в её квартире

Задолженность женщины перед энергоснабжающей организацией составляла более четырёх тысяч тенге. Контролеры филиала товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) AlianceEnergoSnab-Актау пришли к женщине и пытались отключить ей доступ к электроэнергии. Представители энергоснабжающей компании прокомментировали данный инцидент.

Иллюстративное фото с сайта delovesti.ru
В редакцию Lada.kz обратилась Татьяна Мартынова, жительница дома №44 во 2 микрорайоне.

По её словам, 11 марта к ней пришли сотрудники филиала ТОО AlianceEnergoSnab-Актау и пытались отключить электроэнергию за задолженность в 4 576 тенге.

- Пришли женщина и мужчина. Мужчина уже приготовился лезть ко мне в щиток, чтобы перерезать провода, ссылаясь на то, что у меня долг за электричество. Да, он у меня был. Ситуация такая — я проводила в своей квартире ремонт «под ключ». Расплатилась за пару дней до этого с ремонтниками, знала что у меня долг около 9 тысяч тенге за электричество. Остались после оплаты работникам буквально «копейки». Я ими оплатила задолженность, не полностью, да, но заработная плата ещё не поступила, и у меня просто физически не было денег. Когда проводился ремонт, я спрашивала у работников, не приходил ли кто отключать электроэнергию. Они отвечали, что никто не появлялся. А тут пришли, и сразу отключать, без уведомлений и подобного, - рассказала Татьяна Мартынова.

Жительница города отметила, что как только работники энергоснабжающей компании предприняли попытки отключения электричества, она стала снимать их на видео.

- Как стала снимать — сразу же прекратили свои попытки. Я выложила все на своей странице в Instagram. В общем и в целом, после всех этих поправок в законы и так далее — я уже перестала разбираться, когда платить, за какую сумму долга должны отключать доступ к электроэнергии и так далее, - добавила Татьяна Мартынова.



Юрист Ирина Муравьева прокомментировала данную ситуацию. Ниже редакция Lada.kz приводит ответ юриста без изменений.

«Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 октября 2017 года № 356, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 ноября 2017 года № 15978 «Об утверждении Типовых договоров электроснабжения», предусматриваются следующие положения:

п.7. главы 4 Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей устанавливает порядок оплаты электрической энергии:

«7. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. Расчетный период составляет один календарный месяц.

В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем самостоятельно в определяемом объеме без выставления платежного документа.

7-1. Если Потребитель отключен за нарушение условия договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в течении 1 (одного) рабочего дня, после обращения потребителя с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения и оплаты услуги за подключение.

7-4. Потребители получают уведомления о прекращении (ограничение) поставки электрической энергии способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.»

П.11 указанного Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей:

Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет право:

1) прекратить полностью или частично подачу электрической энергии уведомив Потребителя способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, в случае отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за электрическую энергию в установленные Договором сроки.

Иные случаи отключения электроэнергии в случае установления задолженности Потребителя, без его надлежащего уведомления, Типовым договором электроснабжения не предусмотрены».

В свою очередь, в филиале ТОО AlianceEnergoSnab-Актау также предоставили ответ на запрос редакции.

- 11 марта этого года работниками филиала была посещена квартира абонента Татьяны Мартыновой, которая на данную дату имела дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4576 тенге. Задолженность образовалась в результате несвоевременной и частичной оплаты начисленных сумм за потребленную электроэнергию. В тот же день была прекращена подача электроэнергии в квартиру Татьяны Мартыновой. Ранее, 14 января, при наличии задолженности в размере 8126 тенге ей было под роспись вручено уведомление о наличии задолженности и о необходимости ее погашения, а также о возможном прекращении подачи электроэнергии, при условии неисполнения уведомления. Уведомление было произведено в соответствии с Правилами пользования электрической энергией от 25 февраля 2015 года №143, то есть на законных основаниях, - пояснили в филиале энергоснабжающей компании.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 16:28
А мне прямо в их офисе сказали что перед отключением они якобы уведомляют заранее а потом только отключают с актом. А так, да,сочтем за достижение в энергетике-))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика