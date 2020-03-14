Жительница Актау пожаловалась на попытку отключения электроэнергии в её квартире

В редакцию Lada.kz обратилась Татьяна Мартынова, жительница дома №44 во 2 микрорайоне.По её словам, 11 марта к ней пришли сотрудники филиала ТОО AlianceEnergoSnab-Актау и пытались отключить электроэнергию за задолженность в 4 576 тенге.- Пришли женщина и мужчина. Мужчина уже приготовился лезть ко мне в щиток, чтобы перерезать провода, ссылаясь на то, что у меня долг за электричество. Да, он у меня был. Ситуация такая — я проводила в своей квартире ремонт «под ключ». Расплатилась за пару дней до этого с ремонтниками, знала что у меня долг около 9 тысяч тенге за электричество. Остались после оплаты работникам буквально «копейки». Я ими оплатила задолженность, не полностью, да, но заработная плата ещё не поступила, и у меня просто физически не было денег. Когда проводился ремонт, я спрашивала у работников, не приходил ли кто отключать электроэнергию. Они отвечали, что никто не появлялся. А тут пришли, и сразу отключать, без уведомлений и подобного, - рассказала Татьяна Мартынова.Жительница города отметила, что как только работники энергоснабжающей компании предприняли попытки отключения электричества, она стала снимать их на видео.- Как стала снимать — сразу же прекратили свои попытки. Я выложила все на своей странице в Instagram. В общем и в целом, после всех этих поправок в законы и так далее — я уже перестала разбираться, когда платить, за какую сумму долга должны отключать доступ к электроэнергии и так далее, - добавила Татьяна Мартынова.Юрист Ирина Муравьева прокомментировала данную ситуацию. Ниже редакция Lada.kz приводит ответ юриста без изменений.«Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 октября 2017 года № 356, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 ноября 2017 года № 15978 «Об утверждении Типовых договоров электроснабжения», предусматриваются следующие положения:п.7. главы 4 Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей устанавливает порядок оплаты электрической энергии:«7. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. Расчетный период составляет один календарный месяц.В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем самостоятельно в определяемом объеме без выставления платежного документа.7-1. Если Потребитель отключен за нарушение условия договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в течении 1 (одного) рабочего дня, после обращения потребителя с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения и оплаты услуги за подключение.7-4. Потребители получают уведомления о прекращении (ограничение) поставки электрической энергии способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.»П.11 указанного Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей:Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет право:1) прекратить полностью или частично подачу электрической энергии уведомив Потребителя способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, в случае отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за электрическую энергию в установленные Договором сроки.Иные случаи отключения электроэнергии в случае установления задолженности Потребителя, без его надлежащего уведомления, Типовым договором электроснабжения не предусмотрены».В свою очередь, в филиале ТОО AlianceEnergoSnab-Актау также предоставили ответ на запрос редакции.- 11 марта этого года работниками филиала была посещена квартира абонента Татьяны Мартыновой, которая на данную дату имела дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4576 тенге. Задолженность образовалась в результате несвоевременной и частичной оплаты начисленных сумм за потребленную электроэнергию. В тот же день была прекращена подача электроэнергии в квартиру Татьяны Мартыновой. Ранее, 14 января, при наличии задолженности в размере 8126 тенге ей было под роспись вручено уведомление о наличии задолженности и о необходимости ее погашения, а также о возможном прекращении подачи электроэнергии, при условии неисполнения уведомления. Уведомление было произведено в соответствии с Правилами пользования электрической энергией от 25 февраля 2015 года №143, то есть на законных основаниях, - пояснили в филиале энергоснабжающей компании.