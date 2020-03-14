Жительница Актау пожаловалась на попытку отключения электроэнергии в её квартире

Иллюстративное фото с сайта delovesti.ru
В редакцию Lada.kz обратилась Татьяна Мартынова, жительница дома №44 во 2 микрорайоне.
По её словам, 11 марта к ней пришли сотрудники филиала ТОО AlianceEnergoSnab-Актау и пытались отключить электроэнергию за задолженность в 4 576 тенге.
- Пришли женщина и мужчина. Мужчина уже приготовился лезть ко мне в щиток, чтобы перерезать провода, ссылаясь на то, что у меня долг за электричество. Да, он у меня был. Ситуация такая — я проводила в своей квартире ремонт «под ключ». Расплатилась за пару дней до этого с ремонтниками, знала что у меня долг около 9 тысяч тенге за электричество. Остались после оплаты работникам буквально «копейки». Я ими оплатила задолженность, не полностью, да, но заработная плата ещё не поступила, и у меня просто физически не было денег. Когда проводился ремонт, я спрашивала у работников, не приходил ли кто отключать электроэнергию. Они отвечали, что никто не появлялся. А тут пришли, и сразу отключать, без уведомлений и подобного, - рассказала Татьяна Мартынова.
Жительница города отметила, что как только работники энергоснабжающей компании предприняли попытки отключения электричества, она стала снимать их на видео.
- Как стала снимать — сразу же прекратили свои попытки. Я выложила все на своей странице в Instagram. В общем и в целом, после всех этих поправок в законы и так далее — я уже перестала разбираться, когда платить, за какую сумму долга должны отключать доступ к электроэнергии и так далее, - добавила Татьяна Мартынова.
Юрист Ирина Муравьева прокомментировала данную ситуацию. Ниже редакция Lada.kz приводит ответ юриста без изменений.
«Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 октября 2017 года № 356, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 ноября 2017 года № 15978 «Об утверждении Типовых договоров электроснабжения», предусматриваются следующие положения:
п.7. главы 4 Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей устанавливает порядок оплаты электрической энергии:
«7. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. Расчетный период составляет один календарный месяц.
В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем самостоятельно в определяемом объеме без выставления платежного документа.
7-1. Если Потребитель отключен за нарушение условия договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в течении 1 (одного) рабочего дня, после обращения потребителя с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения и оплаты услуги за подключение.
7-4. Потребители получают уведомления о прекращении (ограничение) поставки электрической энергии способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.»
П.11 указанного Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей:
Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет право:
1) прекратить полностью или частично подачу электрической энергии уведомив Потребителя способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, в случае отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за электрическую энергию в установленные Договором сроки.
Иные случаи отключения электроэнергии в случае установления задолженности Потребителя, без его надлежащего уведомления, Типовым договором электроснабжения не предусмотрены».
В свою очередь, в филиале ТОО AlianceEnergoSnab-Актау также предоставили ответ на запрос редакции.
- 11 марта этого года работниками филиала была посещена квартира абонента Татьяны Мартыновой, которая на данную дату имела дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4576 тенге. Задолженность образовалась в результате несвоевременной и частичной оплаты начисленных сумм за потребленную электроэнергию. В тот же день была прекращена подача электроэнергии в квартиру Татьяны Мартыновой. Ранее, 14 января, при наличии задолженности в размере 8126 тенге ей было под роспись вручено уведомление о наличии задолженности и о необходимости ее погашения, а также о возможном прекращении подачи электроэнергии, при условии неисполнения уведомления. Уведомление было произведено в соответствии с Правилами пользования электрической энергией от 25 февраля 2015 года №143, то есть на законных основаниях, - пояснили в филиале энергоснабжающей компании.
По её словам, 11 марта к ней пришли сотрудники филиала ТОО AlianceEnergoSnab-Актау и пытались отключить электроэнергию за задолженность в 4 576 тенге.
- Пришли женщина и мужчина. Мужчина уже приготовился лезть ко мне в щиток, чтобы перерезать провода, ссылаясь на то, что у меня долг за электричество. Да, он у меня был. Ситуация такая — я проводила в своей квартире ремонт «под ключ». Расплатилась за пару дней до этого с ремонтниками, знала что у меня долг около 9 тысяч тенге за электричество. Остались после оплаты работникам буквально «копейки». Я ими оплатила задолженность, не полностью, да, но заработная плата ещё не поступила, и у меня просто физически не было денег. Когда проводился ремонт, я спрашивала у работников, не приходил ли кто отключать электроэнергию. Они отвечали, что никто не появлялся. А тут пришли, и сразу отключать, без уведомлений и подобного, - рассказала Татьяна Мартынова.
Жительница города отметила, что как только работники энергоснабжающей компании предприняли попытки отключения электричества, она стала снимать их на видео.
- Как стала снимать — сразу же прекратили свои попытки. Я выложила все на своей странице в Instagram. В общем и в целом, после всех этих поправок в законы и так далее — я уже перестала разбираться, когда платить, за какую сумму долга должны отключать доступ к электроэнергии и так далее, - добавила Татьяна Мартынова.
Юрист Ирина Муравьева прокомментировала данную ситуацию. Ниже редакция Lada.kz приводит ответ юриста без изменений.
«Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 октября 2017 года № 356, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 ноября 2017 года № 15978 «Об утверждении Типовых договоров электроснабжения», предусматриваются следующие положения:
п.7. главы 4 Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей устанавливает порядок оплаты электрической энергии:
«7. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. Расчетный период составляет один календарный месяц.
В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем самостоятельно в определяемом объеме без выставления платежного документа.
7-1. Если Потребитель отключен за нарушение условия договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в течении 1 (одного) рабочего дня, после обращения потребителя с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения и оплаты услуги за подключение.
7-4. Потребители получают уведомления о прекращении (ограничение) поставки электрической энергии способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.»
П.11 указанного Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей:
Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет право:
1) прекратить полностью или частично подачу электрической энергии уведомив Потребителя способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, в случае отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за электрическую энергию в установленные Договором сроки.
Иные случаи отключения электроэнергии в случае установления задолженности Потребителя, без его надлежащего уведомления, Типовым договором электроснабжения не предусмотрены».
В свою очередь, в филиале ТОО AlianceEnergoSnab-Актау также предоставили ответ на запрос редакции.
- 11 марта этого года работниками филиала была посещена квартира абонента Татьяны Мартыновой, которая на данную дату имела дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4576 тенге. Задолженность образовалась в результате несвоевременной и частичной оплаты начисленных сумм за потребленную электроэнергию. В тот же день была прекращена подача электроэнергии в квартиру Татьяны Мартыновой. Ранее, 14 января, при наличии задолженности в размере 8126 тенге ей было под роспись вручено уведомление о наличии задолженности и о необходимости ее погашения, а также о возможном прекращении подачи электроэнергии, при условии неисполнения уведомления. Уведомление было произведено в соответствии с Правилами пользования электрической энергией от 25 февраля 2015 года №143, то есть на законных основаниях, - пояснили в филиале энергоснабжающей компании.