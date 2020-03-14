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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 411

Вдоль дорог Актау установили предупреждающие билборды

Предупреждающие щиты установили для того, чтобы водители не забывали, что автомобиль является источником повышенной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Управлением полиции Актау были установлены билборды, призывающие водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Вдоль дорог Актау установили предупреждающие билборды

Вдоль дорог Актау установили предупреждающие билборды


- Такие меры были приняты для того, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на комплексы мер профилактического характера, водители по-прежнему провоцируют ДТП. Водители должны помнить, что машина является источником повышенной опасности, но и родители не должны забывать о том, что нужно научить ребенка основным правилам: переходить дорогу по пешеходному переходу, снимать наушники, смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Вдоль дорог Актау установили предупреждающие билборды

Вдоль дорог Актау установили предупреждающие билборды



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Комментарии ( 6 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:17
Управлением полиции Актау были установлены билборды

Билборды можете устанавливать у здания своего управления.Всё-равно,кроме вас,на них никто не смотрит.На дорогах нужны действующие меры! Установите лучше на каждой "зебре" по "лежачему полицейскому"! Какой толк от ваших шумовых разметок?
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 16:01
уехавший,
Если сделают как вы говорите .то сразу сообщество водителей и их подобных запишут видео обращение к президенту.так щас можно.чуть что виде обращение
 
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  • master_kz
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 15:55
Для начала нужно исключить человеческий фактор при сдаче экзаменов!!!
 
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уехавший (Посетители) Сегодня, 15:54
Сделайте минимальный штраф 100,000 и вы сразу увидите какие все дисциплинированные станут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • нашевсе
  • Ирон
 buten (Посетители) Сегодня, 15:33
У нас народ на плакаты и ПДД внимание не обращает, пока не поймали и не оштрафовали снижать скорость не будет. Предлагаю руководству ДВД и Жолпола вместо бесполезных плакатов поставить камеры фиксации скорости на всем протяжении длинных прямых участков дороги, где любят гонять светофорные гонщики. Особенно от памятника Кашагану до парка Акбота, где особенно в вечернее и ночное время так и гоняют наперегонки водятлы. В буквальном смысле между каждым светофором и пешеходом ставить камеры фиксации скорости, чтобы навсегда отбить желание гонять в городе. Все, жду дизлайков от водятлов и лайков от дисциплинированных водителей.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 15:27
Мозгов бы побольше некоторым водителям.а пешеходам внимательности много раз видел идёт по переходу уткнеться в телефон и пофиг что там .акуратнее ребята .мира и добра
 
 

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