Вдоль дорог Актау установили предупреждающие билборды

Управлением полиции Актау были установлены билборды, призывающие водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.- Такие меры были приняты для того, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на комплексы мер профилактического характера, водители по-прежнему провоцируют ДТП. Водители должны помнить, что машина является источником повышенной опасности, но и родители не должны забывать о том, что нужно научить ребенка основным правилам: переходить дорогу по пешеходному переходу, снимать наушники, смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу, - пояснили в пресс-службе ведомства.