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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 608

Вице-премьер Ералы Тугжанов посетил больницы в Мангистау

Заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов дал поручения по проведению постоянного мониторинга за эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, сообщает Today.kz.

Фото аппарата заместителя премьер-министра РК
В целях предотвращения болезни обозначены стационары для изоляции: инфекционное отделение Мангистауской областной больницы на 60 коек-мест, областной противотуберкулезный диспансер (провизорный стационар) на 280 коек-мест, инфекционное отделение многопрофильной больницы Жанаозена на 70 коек-мест.

Вице-премьер Ералы Тугжанов посетил больницы в Мангистау


Медицинские учреждения переведены в активный режим работы, в области функционируют семь санитарно-карантинных пунктов.

Ералы Тугжанов отметил важность поддержания запасов необходимых лекарственных средств и обеспечения медицинских организаций необходимым оборудованием и индивидуальными средствами защиты.

Также он акцентировал внимание на необходимость заблаговременной готовности инфекционных стационаров к поступлению пациентов и оперативному обеспечению дополнительных мест в случае необходимости.



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Комментарии ( 2 )

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  • Коммунист.
 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:54
Зачем опять приперся? Что забыл...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 11:46
Обычно они все в масках.А сейчас посмотрите зайдите,все ходят без масок.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 11:45
Почему то медики уважаемые все без масок.Видимо не выделяют.А они как раз и первые рискуют заразиться.А нам они нужны сейчас в строю.Куда маски спрятали?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • arsenal
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 11:11
Сразу видно что несерьёзно относятся власти к этой угрозе, а только для галочки. Все без масок, но в дорогих костюмах))
У нас пока команда сверху не поступит носить маски, то 90% не будут это делать. Или для Акима области масок не достали?
И сразу вопрос: Где простому жителю Мангистауской области приобрести маску? Штук десять.
 
 

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