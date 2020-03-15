Вице-премьер Ералы Тугжанов посетил больницы в Мангистау

В целях предотвращения болезни обозначены стационары для изоляции: инфекционное отделение Мангистауской областной больницы на 60 коек-мест, областной противотуберкулезный диспансер (провизорный стационар) на 280 коек-мест, инфекционное отделение многопрофильной больницы Жанаозена на 70 коек-мест.Медицинские учреждения переведены в активный режим работы, в области функционируют семь санитарно-карантинных пунктов.Ералы Тугжанов отметил важность поддержания запасов необходимых лекарственных средств и обеспечения медицинских организаций необходимым оборудованием и индивидуальными средствами защиты.Также он акцентировал внимание на необходимость заблаговременной готовности инфекционных стационаров к поступлению пациентов и оперативному обеспечению дополнительных мест в случае необходимости.