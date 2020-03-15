В Актау бизнесмен заплатит крупный штраф за бутылку пива

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По материалам дела, продавец одного из магазинов в Актау реализовал одну бутылки пива несовершеннолетнему 2003 года рождения.



Постановлением суда частный предприниматель признан виновным по части 1 статьи 200 КоАП РК (Реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года).



Его подвергли административному взысканию в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей, то есть 106 040 тенге с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности на один месяц.