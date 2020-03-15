Рейсы из Баку в Актау приостановлены

Фото из доступных источников

В связи с пандемией коронавируса с 15 марта временно приостанавливаются полёты «Азербайджанских авиалиний».



Самолеты не летают по пяти направлениям: Баку - Париж - Баку, Баку - Берлин - Баку, Баку - Нур-Султан - Баку, Баку - Актау - Баку и Баку - Алматы - Баку.



Посольства и консульства будут временно выдавать въездные визы в страну на ограниченном основании.