За четыре дня в Актау оштрафовали более 300 пешеходов

- При этом будьте предельно внимательны при переходе проезжей части даже по пешеходному переходу. Убедитесь, что водитель автомобиля вас видит и успевает остановиться, и только тогда начинайте переходить дорогу, - отметили в ведомстве.

Несмотря на комплекс принимаемых мер сотрудниками полиции, пешеходы продолжают нарушать правила дорожного движения. В случае наезда транспортного средства на человека на пешеходном переходе, порой, общество винит автовладельца. В первую очередь, сам пешеход при пересечении проезжей части обязан убедиться в безопасности перехода. Далеко не все водители соблюдают правила дорожного движения.Полиция Мангистау призывает участников движения переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.За четыре дня профилактического мероприятия «Пешеход» сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау оштрафовали 317 местных жителей, которые переходили дорогу в неположенных местах.- Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения. Это влечёт штраф в размере двух месячных расчетных показателей, то есть 5302 тенге.