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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:49

Просмотров: 473

За четыре дня в Актау оштрафовали более 300 пешеходов

За период проведения профилактического мероприятия «Пешеход» полиция выявила 317 нарушителей, которые переходили дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Несмотря на комплекс принимаемых мер сотрудниками полиции, пешеходы продолжают нарушать правила дорожного движения. В случае наезда транспортного средства на человека на пешеходном переходе, порой, общество винит автовладельца. В первую очередь, сам пешеход при пересечении проезжей части обязан убедиться в безопасности перехода. Далеко не все водители соблюдают правила дорожного движения.

За четыре дня в Актау оштрафовали более 300 пешеходов


Полиция Мангистау призывает участников движения переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.

- При этом будьте предельно внимательны при переходе проезжей части даже по пешеходному переходу. Убедитесь, что водитель автомобиля вас видит и успевает остановиться, и только тогда начинайте переходить дорогу, - отметили в ведомстве.


За четыре дня в Актау оштрафовали более 300 пешеходов


За четыре дня профилактического мероприятия «Пешеход» сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау оштрафовали 317 местных жителей, которые переходили дорогу в неположенных местах.

Статья 615 КоАП РК - Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения. Это влечёт штраф в размере двух месячных расчетных показателей, то есть 5302 тенге.



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Комментарии ( 2 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 09:32
...переходить проезжую часть только в установленных для этого местах... сзади драмтеатра Y образный перекрёсток *зебры*-ню нетю перехода - разметки в 8ой мкр-он и что? будуть штрафовать? вдоль всей ботаники нет и одного пешеходного перехода, где переходить? у двух светофоров? podzatylnik
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • bekenova
 GuF (Посетители) Сегодня, 09:06
возле Амана постойте недельку, каждый день по 400-500 человек только на этой точке будете ловить
 
 

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