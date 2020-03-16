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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:24

Просмотров: 281

Чрезвычайное положение: В акимате Актау рассказали о работе бизнесменов

Предприниматели, нарушившие режим или не выполнившие требования, понесут административную ответственность. Об этом сообщили Серик Гусман, заместитель акима города.

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
В исполнительном органе города разъяснили о внедренных мерах и ограничениях во время действия чрезвычайного положения (ЧП) в Республике Казахстан.

Супермаркеты и небольшие магазины, продающие продукты питания, будут работать без всяких ограничений.

Крупные объекты торговли, к которым относятся как торговые дома, так и торгово-развлекательные центры, будут работать с 10:00 до 18:00.

Время работы для рынков с одеждой и непродовольственными товарами — с 11:00 до 17:00.

Рестораны и кафе должны работать до 22:00. При этом в заведениях не должно быть одновременно больше 50 человек.

В любых заведениях запрещено курить кальян.

Кинотеатры, театры, развлекательные зоны, ночные клубы и бары работать на время чрезвычайного положения не будут.

Тренажерные залы и бассейны также работать не будут.

Массовые торжественные и памятные мероприятия, проводимые в ресторанах, кафе и столовых (той, ас, садака, поминки) запрещаются.

- Бизнесмены должны организовать регулярное проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на объектах предпринимательства, - добавили в пресс-службе акима города.

В акимате добавили, что за нарушение режима ЧП или невыполнение требований, установленных государственным органом, предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 476 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

За нарушение санитарных правил предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 304 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).

Контрольно-надзорные органы в режиме ЧП имеют право на внеплановые проверки субъектов предпринимательства без уведомления.

- Призываем граждан быть бдительными, не распространять и не пересылать информацию, не соответствующую действительности. Верить только официальным источникам, - подытожил заместитель акима города.

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Комментарии ( 2 )

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Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 20:35
bake,
на сегодняшний час это вся официальная информация, которую имеет редакция, о работе детских дошкольных организаций пока ничего нет.
А эта информация была ранее
 
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bake (Посетители) Сегодня, 20:28
Уважаемая Редакция. Не можем найти ответ о развивайках. Могут работать или нет? Можно ли детей водить?
 
 

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