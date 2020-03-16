Чрезвычайное положение: В акимате Актау рассказали о работе бизнесменов

Статья 476 КоАП РК. Нарушение режима чрезвычайного положения

Нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения, а также неисполнение законных приказов и распоряжений коменданта местности, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, в части:

1) особого режима въезда и выезда;

2) запрещения для определенных физических лиц покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом);

3) запрещения на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

4) запрещения на проведение забастовок;

5) ограничения или запрещения на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и спиртосодержащими веществами;

6) карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

7) ограничения или запрещения использования множительной техники, а также радио– и телепередающей аппаратуры, аудио– и видеозаписывающей техники; предписаний об изъятии звукоусиливающих технических средств; мер по обеспечению контроля за средствами массовой информации;

8) особых правил пользования связью;

9) ограничения движения транспортных средств и проведения их досмотра;

10) запрещения нахождения физических лиц во время комендантского часа без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность, – влекут предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.



Статья 304 УК РК. Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов

1. Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В исполнительном органе города разъяснили о внедренных мерах и ограничениях во время действия чрезвычайного положения (ЧП) в Республике Казахстан.Супермаркеты и небольшие магазины, продающие продукты питания, будут работать без всяких ограничений.Крупные объекты торговли, к которым относятся как торговые дома, так и торгово-развлекательные центры, будут работать с 10:00 до 18:00.Время работы для рынков с одеждой и непродовольственными товарами — с 11:00 до 17:00.Рестораны и кафе должны работать до 22:00. При этом в заведениях не должно быть одновременно больше 50 человек.В любых заведениях запрещено курить кальян.Кинотеатры, театры, развлекательные зоны, ночные клубы и бары работать на время чрезвычайного положения не будут.Тренажерные залы и бассейны также работать не будут.Массовые торжественные и памятные мероприятия, проводимые в ресторанах, кафе и столовых (той, ас, садака, поминки) запрещаются.- Бизнесмены должны организовать регулярное проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на объектах предпринимательства, - добавили в пресс-службе акима города.В акимате добавили, что за нарушение режима ЧП или невыполнение требований, установленных государственным органом, предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 476 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».За нарушение санитарных правил предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 304 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).Контрольно-надзорные органы в режиме ЧП имеют право на внеплановые проверки субъектов предпринимательства без уведомления.- Призываем граждан быть бдительными, не распространять и не пересылать информацию, не соответствующую действительности. Верить только официальным источникам, - подытожил заместитель акима города.