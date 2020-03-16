Чрезвычайное положение: В акимате Актау рассказали о работе бизнесменов

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В исполнительном органе города разъяснили о внедренных мерах и ограничениях во время действия чрезвычайного положения (ЧП) в Республике Казахстан.
Супермаркеты и небольшие магазины, продающие продукты питания, будут работать без всяких ограничений.
Крупные объекты торговли, к которым относятся как торговые дома, так и торгово-развлекательные центры, будут работать с 10:00 до 18:00.
Время работы для рынков с одеждой и непродовольственными товарами — с 11:00 до 17:00.
Рестораны и кафе должны работать до 22:00. При этом в заведениях не должно быть одновременно больше 50 человек.
В любых заведениях запрещено курить кальян.
Кинотеатры, театры, развлекательные зоны, ночные клубы и бары работать на время чрезвычайного положения не будут.
Тренажерные залы и бассейны также работать не будут.
Массовые торжественные и памятные мероприятия, проводимые в ресторанах, кафе и столовых (той, ас, садака, поминки) запрещаются.
- Бизнесмены должны организовать регулярное проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на объектах предпринимательства, - добавили в пресс-службе акима города.
В акимате добавили, что за нарушение режима ЧП или невыполнение требований, установленных государственным органом, предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 476 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
За нарушение санитарных правил предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 304 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).
Контрольно-надзорные органы в режиме ЧП имеют право на внеплановые проверки субъектов предпринимательства без уведомления.
- Призываем граждан быть бдительными, не распространять и не пересылать информацию, не соответствующую действительности. Верить только официальным источникам, - подытожил заместитель акима города.
Для справки:
Супермаркеты и небольшие магазины, продающие продукты питания, будут работать без всяких ограничений.
Крупные объекты торговли, к которым относятся как торговые дома, так и торгово-развлекательные центры, будут работать с 10:00 до 18:00.
Время работы для рынков с одеждой и непродовольственными товарами — с 11:00 до 17:00.
Рестораны и кафе должны работать до 22:00. При этом в заведениях не должно быть одновременно больше 50 человек.
В любых заведениях запрещено курить кальян.
Кинотеатры, театры, развлекательные зоны, ночные клубы и бары работать на время чрезвычайного положения не будут.
Тренажерные залы и бассейны также работать не будут.
Массовые торжественные и памятные мероприятия, проводимые в ресторанах, кафе и столовых (той, ас, садака, поминки) запрещаются.
- Бизнесмены должны организовать регулярное проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на объектах предпринимательства, - добавили в пресс-службе акима города.
В акимате добавили, что за нарушение режима ЧП или невыполнение требований, установленных государственным органом, предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 476 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
За нарушение санитарных правил предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 304 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).
Контрольно-надзорные органы в режиме ЧП имеют право на внеплановые проверки субъектов предпринимательства без уведомления.
- Призываем граждан быть бдительными, не распространять и не пересылать информацию, не соответствующую действительности. Верить только официальным источникам, - подытожил заместитель акима города.
Для справки: