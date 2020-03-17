Алигер Инкаров: Работодатель обязан обеспечить работников всеми средствами для безопасности

Алигер Инкаров

Алигер Инкаров рассказал, что по закону работодатель обязан полностью обеспечить своих сотрудников всеми средствами индивидуальной защиты для безопасного труда.



- Если человек находится на работе, это мое мнение, работодатель обязан обеспечить его медицинскими масками. Поскольку в законодательстве указано, что если человек находится на работе, он должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты.



Что касается проведения дезинфекции на рабочих местах, её проведение по словам Алигера Инкарова, также является обязанностью работодателя.



- Работодатель обязан согласно законодательству Республики Казахстан обеспечить работников безопасными условиями труда. Работодатель может пригласить ту компанию, которая имеет лицензию. Также работодатель обязан полностью обеспечить сотрудников всеми санитарно-бытовыми средствами для безопасности работников, а также в полном объеме всех медицинских работников, которые могут дополнительно помочь работникам, - отметил Алигер Инкаров.



Также в период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, работник может взять отпуск без содержания или оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.



- Любой работник может написать заявление на отпуск без содержания и согласованно с работодателем взять его или же в любой момент он может взять отпуск по уходу за ребёнком вне графика отпусков. Допустим, если по графику его отпуск был установлен на 2020 год в августе или сентябре, сейчас он может взять отпуск по уходу за ребенком вне очереди с полной оплатой, - сообщил Алигер Инкаров.



Всем работникам, находящимся на карантине в связи с профилактикой коронавируса, будут выдаваться листы временной нетрудоспособности (больничные листы). Оплата пособия по временной нетрудоспособности будет осуществляться в соответствии с законодательством, т.е. в размере не более 15 МРП.



В свою очередь, во время чрезвычайного положения действующим законодательством предусмотрены различные способы осуществления трудовой деятельности работниками. В их числе:



- установление режима неполного рабочего времени;



- выполнение работы дистанционно;



- временный перевод работника на другую работу и другие случаи.



По словам Алигера Инкарова, установление режима неполного рабочего времени осуществляется по согласованию сторон трудовых отношений и путём внесения изменений в трудовые договоры работников.



Режим неполного рабочего времени можно установить тремя способами:



- уменьшение нормальной продолжительности рабочего дня;



- сокращение количества рабочих дней в рабочей неделе;



- одновременное применение двух вышеназванных способов.



В таких случаях, заработная плата оплачивается за фактически отработанное время.



Вместе с тем, по согласованию сторон трудовых отношений, а также, если позволяют производственные процессы, может применяться дистанционная работа. Это выполнение работы вне местонахождения работодателя, с применением в процессе работы информационно-коммуникационных технологий. В этих случаях заработная плата также оплачивается за фактически отработанное время.



Кроме того, в случае простоя работодатель может перевести работника на другую работу на весь период простоя, без его согласия. Данная работа не должна противоречить работнику по состоянию здоровья. Перевод на другую работу осуществляется в целях обеспечения сотрудников работой. Заработная плата при переводе на другую работу выплачивается в соответствии с выполняемой работой (занимаемой должности).



В случае отсутствия возможности применения вышеуказанных способов работодатель вправе объявить режим простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника.



В этом случае размер оплаты труда определяется трудовым и (или) коллективным договорами и устанавливается не ниже минимального размера заработной платы.



- Что касается работников вахтового метода, то согласно законодательству работодатель может устанавливать регламент работы. В наших компаниях «Каражанбас», «Каламкас», «Мангистаумунайгаз» 10 дней вахта. Но работодатель в связи с ЧС может менять регламент вахты на увеличение. Но в рамках законодательства оплата будет производиться за отработанное время за 10 дней, за 15 дней, это уже без разницы. Работодатель обязан согласно законодательству Казахстана обеспечить работников безопасным условием труда. В данном случае дезинфекцией, имеются в виду вахтовые автобусы и рабочие места, обеспечить полностью, - сказал Инкаров.



Работодатель, по словам руководителя управления государственной инспекции труда, не имеет право пугать сотрудников увольнением.



- Если человек не нарушает трудовую дисциплину, работает хорошо и так далее, при этом работодатель будет его пугать или применит увольнение, то работник имеет право обратиться в наш орган. На сегодняшний день в связи с ЧС во всех органах приостановлен приём граждан, в связи с чем работник может отправить свою жалобу или вопросы на наш сайт и по телефону узнать - поступило ли его обращение. Ответ он также получит на свою электронную почту, - сообщил Алигер Инкаров.



Вопросы и обращения можно отправлять через сайт: mangystau.enbek.gov.kz или по телефону: 31-91-53