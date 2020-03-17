Эпидемиологи Мангистау: в нашем регионе на сегодняшний день опасная пандемия не зарегистрирована

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В ведомстве напомнили список иностранных государств, неблагополучных по коронавирусной инфекции, после посещения которых граждане Казахстана были изолированы на карантин:
- согласно категории 1А, лица, прибывшие из Ирана и Италии, помещены под карантин на 14 дней в провизорные госпитали, определённые местными исполнительными органами;
- граждане, прибывшие из стран: КНР, Южная Корея, Германия, Испания, Франция по категории 1Б, изолируются на дому в течение 14 дней со дня въезда на границу РК. На дому проводится медицинский контроль с ежедневным звонком медицинских работников;
- гражданам, прибывшим из Австрии, Бельгии, Дании, Катара, Норвегии, Нидерландов, ОАЭ, Швейцарии, Швеции по 2 категории, в течение 14 дней проводится медицинский контроль путем обзвона по телефону.
По данным врачей, лабораторная диагностика коронавируса в регионе проводится в вирусологической лаборатории Национального центра экспертизы.
В департаменте контроля качества также заявили, что в Мангистауской области на сегодняшний день коронавирусная инфекция не зарегистрирована.
Для справки:
Коронавирус - это (в переводе с латинского) название, образованное от слов crownc (корона) halos – круг. Микроскоп показывает комбинацию этих двух.
Инфекция коронавируса появилась в прошлом месяце в городе Ухань в провинции Хубей Китайской Народной Республики (КНР). Среди первых заражённых были работники торговли, работающие на рынке по продаже морской продукции, а также потребители этой продукции.
Первые симптомы коронавирусной инфекции:
- клиника начинается с симптомов, похожих на грипп.
- повышение температуры тела 38 градусов и выше;
- озноб;
- головная боль;
- чиханье и сухой кашель;
- одышка.
Как защититься от коронавирусной инфекции?
- рекомендуется тщательно мыть руки с мылом и водой, а также использовать чистящее средство на спиртовой основе;
- при чиханье или кашле прикрывайте рот и нос одноразовым полотенцем (салфеткой). Болезнь распространяется именно таким образом;
- комната должна быть регулярно проветриваемой и влажной;
- граждане, прибывшие из неблагополучных по КВИ стран, в течение 14 дней, при появлении симптомов гриппа, должны остаться дома и вызвать врача;
- максимально избегать контактов с другими членами семьи, надеть медицинскую маску, соблюдать правила личной гигиены. Это необходимо для того, чтобы не заразиться и не распространять заболевания другим;
- желательно заниматься физическими упражнениями, правильно питаться, своевременно и адекватно дышать, принимать витаминно-минеральные комплексы и повышать защитные силы организма.
На сегодняшний день в Казахстане подтверждено 27 случаев коронавируса.
- согласно категории 1А, лица, прибывшие из Ирана и Италии, помещены под карантин на 14 дней в провизорные госпитали, определённые местными исполнительными органами;
- граждане, прибывшие из стран: КНР, Южная Корея, Германия, Испания, Франция по категории 1Б, изолируются на дому в течение 14 дней со дня въезда на границу РК. На дому проводится медицинский контроль с ежедневным звонком медицинских работников;
- гражданам, прибывшим из Австрии, Бельгии, Дании, Катара, Норвегии, Нидерландов, ОАЭ, Швейцарии, Швеции по 2 категории, в течение 14 дней проводится медицинский контроль путем обзвона по телефону.
По данным врачей, лабораторная диагностика коронавируса в регионе проводится в вирусологической лаборатории Национального центра экспертизы.
В департаменте контроля качества также заявили, что в Мангистауской области на сегодняшний день коронавирусная инфекция не зарегистрирована.
Для справки:
Коронавирус - это (в переводе с латинского) название, образованное от слов crownc (корона) halos – круг. Микроскоп показывает комбинацию этих двух.
Инфекция коронавируса появилась в прошлом месяце в городе Ухань в провинции Хубей Китайской Народной Республики (КНР). Среди первых заражённых были работники торговли, работающие на рынке по продаже морской продукции, а также потребители этой продукции.
Первые симптомы коронавирусной инфекции:
- клиника начинается с симптомов, похожих на грипп.
- повышение температуры тела 38 градусов и выше;
- озноб;
- головная боль;
- чиханье и сухой кашель;
- одышка.
Как защититься от коронавирусной инфекции?
- рекомендуется тщательно мыть руки с мылом и водой, а также использовать чистящее средство на спиртовой основе;
- при чиханье или кашле прикрывайте рот и нос одноразовым полотенцем (салфеткой). Болезнь распространяется именно таким образом;
- комната должна быть регулярно проветриваемой и влажной;
- граждане, прибывшие из неблагополучных по КВИ стран, в течение 14 дней, при появлении симптомов гриппа, должны остаться дома и вызвать врача;
- максимально избегать контактов с другими членами семьи, надеть медицинскую маску, соблюдать правила личной гигиены. Это необходимо для того, чтобы не заразиться и не распространять заболевания другим;
- желательно заниматься физическими упражнениями, правильно питаться, своевременно и адекватно дышать, принимать витаминно-минеральные комплексы и повышать защитные силы организма.
На сегодняшний день в Казахстане подтверждено 27 случаев коронавируса.