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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 973

Во избежание распространения коронавируса в ЦОНы Актау посетителей заводят по группам

Жителей Актау просят на время ЧС получать государственные услуги через интернет, не обращаясь в Центры обслуживания населения. ЦОНы между тем работают в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

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В ведомстве отметили, что ЦОНы Актау работают в прежнем режиме, но во избежание распространения коронавируса жителей города просят получать государственные услуги в онлайн режиме.

- На сегодняшний день все ЦОНы по стране работают в штатном режиме. Приняты защитные меры. Во избежание распространения коронавирусной инфекции было принято решение заводить граждан в помещения ЦОН группами по несколько человек. Это необходимо для проведения периодичной санитарной обработки зала и недопущения большого скопления людей, - сказали в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.



Большинство госуслуг можно получить, не выходя из дома, через портал E-gov.

В настоящее время в мобильном приложении mGov представлено более 80 услуг и сервисов, среди них: услуги (выдача различных справок и т.д.), информационные сервисы (просмотр очереди в детсад, на жилье), платежи (оплата услуг сотовой связи, пошлин), уведомления (о штрафах за нарушение ПДД).



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