Во избежание распространения коронавируса в ЦОНы Актау посетителей заводят по группам

В ведомстве отметили, что ЦОНы Актау работают в прежнем режиме, но во избежание распространения коронавируса жителей города просят получать государственные услуги в онлайн режиме.- На сегодняшний день все ЦОНы по стране работают в штатном режиме. Приняты защитные меры. Во избежание распространения коронавирусной инфекции было принято решение заводить граждан в помещения ЦОН группами по несколько человек. Это необходимо для проведения периодичной санитарной обработки зала и недопущения большого скопления людей, - сказали в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.Большинство госуслуг можно получить, не выходя из дома, через портал E-gov.В настоящее время в мобильном приложении mGov представлено более 80 услуг и сервисов, среди них: услуги (выдача различных справок и т.д.), информационные сервисы (просмотр очереди в детсад, на жилье), платежи (оплата услуг сотовой связи, пошлин), уведомления (о штрафах за нарушение ПДД).