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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 54

В Актау увеличили интервал между автобусами по нескольким маршрутам

Временные изменения движения общественного транспорта связаны с объявлением чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото из архива
В городском акимате сообщили, что в связи с объявлением чрезвычайного положения в республике резко снизился поток пассажиров в общественном транспорте города.

- Принято решение: с 18 марта будет увеличен интервал между автобусами по маршрутам 3,2,5 и 1, - сообщили в городском акимате.

Интервал между автобусами следующих маршрутов составит:
- маршрут №3 – 10 минут;
- маршрут №2 – 10-12 минут;
- маршрут №5 – 15-17 минут;
- маршрут №1 – 15-17 минут.

Напомним, в Актау каждые два часа обещают дезинфицировать автобусы. Всего 70 автобусов по шести маршрутам в Актау будут дезинфицировать.

- По каждому маршруту мы заключили соглашение с соответствующими организациями. В соответствии с установленными требованиями к общественному транспорту, после вечернего рейса до 06:40 организации проводят обработку внутри автобазы, а после 06:40 каждые два часа после приезда на конечную остановку делают уборку в автобусах водители и кондукторы. Данное мероприятие продлится до 15 апреля, - сообщила диспетчер городского маршрута №2 Венера Касымбекова.



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