В акимате Актау рассказали о дополнениях в ограничениях на период чрезвычайного положения

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По данным городского акимата, гипермаркеты, супермаркеты и небольшие магазины, продающие продукты питания, будут работать без всяких ограничений.

Крупные объекты торговли, к которым относятся торговые дома и торгово-развлекательные центры, будут работать с 10:00 до 18:00 часов.



Время работы для рынков с одеждой и непродовольственными товарами — с 11:00 до 17:00 часов.



Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий в ресторанах, кафе, столовых и дворовых территориях.



- Исключением является проведение ритуальных мероприятий, связанных с кончиной человека. В этом случае разрешается устанавливать внутримикрорайонных дворов одну юрту для тела усопшего и одну юрту для приёма пищи, а также палатку для хозяйственных нужд. В случае регистрации заболевания коронавируса в городе, будет разрешена установка только одной юрты для тела усопшего, установка юрты для приёма пищи будет запрещена. Сторона, проводящая ритуальные мероприятия, обязана установить диспансеры с антисептиком и мылом, а также моющие средства, - сообщили в пресс-службе акима города.



Рестораны и кафе должны работать до 22:00. При этом в заведениях не должно быть одновременно больше 50 человек.



В любых заведениях запрещено курить кальян.



Кинотеатры, театры, развлекательные зоны, ночные клубы и бары работать на время чрезвычайного положения не будут.



Тренажёрные залы и бассейны также работать не будут.



В акимате заявили, что за нарушение режима ЧП или невыполнение требований, установленных государственным органом, предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 476 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».



За нарушение санитарных правил предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).



Контрольно-надзорные органы в режиме ЧП имеют право на внеплановые проверки субъектов предпринимательства без уведомления.



- Призываем граждан быть бдительными, не распространять и не пересылать информацию, не соответствующую действительности. Верить только официальным источникам. При первых симптомах болезни вызывать скорую медицинскую помощь, обращаться к врачам и не заниматься самолечением, - отметили в акимате города.