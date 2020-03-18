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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:08

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Полиция Мангистау: Приём граждан временно приостановлен

Отделы и районные управления полиции прекращают приём обращений жителей и переходят на электронный формат работы с населением. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
В период режима чрезвычайного положения и карантина фронт-офисы департамента полиции Мангистауской области, управлений и отделов полиции в рамках превентивных мер по снижению риска распространения коронавируса временно приостанавливают работу.

- Во фронт-офисах прекращают приём обращений граждан в руки и переходят преимущественно на электронный формат коммуникации с населением, - отметили в пресс-службе ведомства.

Электронный адрес отдела документационного обеспечения департамента области - @Uvd_mang@mail.kz.

Обратиться в районные управления полиции можно через страницы Instagram:
Департамент полиции Мангистауской области, страница в Instagram - @mangistaupd;
Управление полиции Актау - @up_aktau;
Управление полиции Жанаозена - @janaozen__polisia;
Отдел полиции Мунайлинского отдела полиции - @uteshovabdurasul;
Отдел полиции Каракиянского района - @karakia_audani_polisa_bolimi;
Отдел полиции Тупкараганского района - @tupkaragan_police;
Отдел полиции Мангистауского района - @kuandykovrashid;
Отдел полиции Бейнеуского района - @nachalnikotdelapol.

- Обращение также можно отправить через портал электронного правительства egov.kz. Кроме того, при входе в здания управлений и отделов полиции установлены специальные ящики, в которые можно опустить свои жалобы и письма, - добавили в пресс-службе департамента.



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