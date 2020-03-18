Полиция Мангистау: Приём граждан временно приостановлен

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

В период режима чрезвычайного положения и карантина фронт-офисы департамента полиции Мангистауской области, управлений и отделов полиции в рамках превентивных мер по снижению риска распространения коронавируса временно приостанавливают работу.



- Во фронт-офисах прекращают приём обращений граждан в руки и переходят преимущественно на электронный формат коммуникации с населением, - отметили в пресс-службе ведомства.



Электронный адрес отдела документационного обеспечения департамента области - @Uvd_mang@mail.kz.



Обратиться в районные управления полиции можно через страницы Instagram:

Департамент полиции Мангистауской области, страница в Instagram - @mangistaupd;

Управление полиции Актау - @up_aktau;

Управление полиции Жанаозена - @janaozen__polisia;

Отдел полиции Мунайлинского отдела полиции - @uteshovabdurasul;

Отдел полиции Каракиянского района - @karakia_audani_polisa_bolimi;

Отдел полиции Тупкараганского района - @tupkaragan_police;

Отдел полиции Мангистауского района - @kuandykovrashid;

Отдел полиции Бейнеуского района - @nachalnikotdelapol.



- Обращение также можно отправить через портал электронного правительства egov.kz. Кроме того, при входе в здания управлений и отделов полиции установлены специальные ящики, в которые можно опустить свои жалобы и письма, - добавили в пресс-службе департамента.