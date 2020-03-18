Паромом из Баку в Актау: Посольство Казахстана призвало своих граждан вернуться из Азербайджана до 22 марта

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Посольство Казахстана в Баку, как сообщает Report.az, призвало своих граждан, пребывающих в Азербайджане, принять безотлагательные меры по возвращению на родину.
- Посольство Казахстана в Баку сообщает, что в связи с закрытием государственных границ Азербайджана с сопредельными государствами (Россия, Иран, Грузия, Турция), ограничением и отменой авиарейсов из Азербайджана в Казахстан рекомендуем всем гражданам РК (а также иностранцам/лицам без гражданства, обладающих видом на жительство в РК) принять безотлагательные меры по возвращению в Казахстан до 22 марта 2020 года, - говорится в сообщении.
- Посольство Казахстана в Баку сообщает, что в связи с закрытием государственных границ Азербайджана с сопредельными государствами (Россия, Иран, Грузия, Турция), ограничением и отменой авиарейсов из Азербайджана в Казахстан рекомендуем всем гражданам РК (а также иностранцам/лицам без гражданства, обладающих видом на жительство в РК) принять безотлагательные меры по возвращению в Казахстан до 22 марта 2020 года, - говорится в сообщении.
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