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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:08

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Паромом из Баку в Актау: Посольство Казахстана призвало своих граждан вернуться из Азербайджана до 22 марта

Граждане могут воспользоваться авиарейсами по маршруту Баку-Москва-Казахстан и паромным сообщением порт Баку (Алят) – порт Актау (Казахстан) для возвращения на родину. Об этом сообщается на информационном портале Report.az со ссылкой на казахское дипломатическое ведомство.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Посольство Казахстана в Баку, как сообщает Report.az, призвало своих граждан, пребывающих в Азербайджане, принять безотлагательные меры по возвращению на родину.

- Посольство Казахстана в Баку сообщает, что в связи с закрытием государственных границ Азербайджана с сопредельными государствами (Россия, Иран, Грузия, Турция), ограничением и отменой авиарейсов из Азербайджана в Казахстан рекомендуем всем гражданам РК (а также иностранцам/лицам без гражданства, обладающих видом на жительство в РК) принять безотлагательные меры по возвращению в Казахстан до 22 марта 2020 года, - говорится в сообщении.



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