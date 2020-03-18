Авиакомпания SCAT: Жители Актау могут бесплатно перебронировать билеты по отменённым рейсам

Фото Рашида Исмагилова

В связи с форс-мажорными обстоятельствами, как сообщили в пресс-службе авиакомпании, перевозчиком временно не выполняются некоторые рейсы, назначенные на период времени с 16 марта по 15 апреля.



В связи с форс-мажорными обстоятельствами временно не выполняются следующие рейсы:



Актау – Тбилиси (17 марта);

Тбилиси – Актау (в период с 17 марта по 15 апреля, кроме рейса 27 марта);

Шымкент – Москва (18 марта);

Москва - Шымкент (18 марта);

Актау – Баку (в период с 17 марта по 15 апреля);

Актау - Москва (18 марта);

Москва – Актау (19 марта);

Актау – Махачкала (в период с 23 марта по 15 апреля);

Актау – Астрахань (в период с 20 марта по 15 апреля);

Нур-Султан – Москва (19 марта);

Москва – Нур-Султан (19 марта);

Актау – Краснодар (в период с 23 марта по 15 апреля);

Актау – Минеральные Воды (21 и 24 марта, а также в период с 31 марта по 15 апреля);

Нур-Султан – Прага (19 марта);

Прага – Нур-Султан (19 марта).



- Авиакомпания будет производить приём заявок от пассажиров вышеуказанных рейсов на осуществление возврата стоимости перевозки, которые будут рассмотрены и удовлетворены в установленные законом сроки, - отметила Виктория Старожилова, представитель пресс-службы.



Заявки от пассажиров будут приниматься в представительствах АО «Авиакомпания «SCAT» в городах страны.



- К письменной заявке должны прилагаться копии маршрутной квитанции и документа, удостоверяющего личность пассажира. По вашему желанию компания предлагает бесплатное перебронирование по отменённым рейсам на даты после 14 апреля для всех категорий авиабилетов. По вопросам перебронирований, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения билетов, - пояснила начальник отдела по связям с общественностью авиакомпании.



Авиаперевозчик просит население проявить терпение в случае длительного ожидания линии и ответа по вопросам билетов, приобретённых на сайте. В настоящий момент все операторы и сотрудники перегружены входящими обращениями и в приоритетную очередь связываются с пассажирами ближайших рейсов.



- Авиакомпания SCAT предпринимает все действия для сохранения максимального количества рейсов в условиях запрета на въезд и выезд из РК. Наши сотрудники работают в круглосуточном режиме на территории штаба для помощи пассажирам. Мы все надеемся на то, что в скором времени мировая ситуация в сфере здравоохранения разрешится, и мы вновь сможем открывать новые города и страны для казахстанцев, - добавила Виктория Старожилова.