При каких условиях разрешается пропуск водителей грузовых авто через таможенные пункты в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
При каких условиях разрешается пропуск через государственную границу водителей авто, осуществляющих международные грузоперевозки, рассказали в ПС КНБ.
Разрешается пропуск через государственную границу водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, при соблюдении следующих условий:
1. Перевозка грузов в международных сообщениях автомобильным транспортом должна осуществляться с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм;
2. Водители, независимо от гражданства, для пересечения Государственной границы должны использовать заграничные паспорта;
3. При прибытии в пункт пропуска для взъезда на территорию Республики Казахстан (в том числе транзитного следования) водителей из стран категории 1а) и 1б), а также водителей других государств, пребывавших последние 30 суток в странах категории 1а) и 1б), пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм, либо с заменой на казахстанские тягачи.
Пограничной службой совместно с уполномоченными государственными органами определены конкретные автомобильные пункты пропуска для проезда грузовых автотранспортных средств:
1. На границе с Кыргызской Республикой:
— пункт пропуска «Карасу» (Жамбылская область);
— пункт пропуска «Айша-биби» (Жамбылская область).
2. На границе с Республикой Узбекистан:
— пункт пропуска «Б.Конысбаева» (Туркестанская область);
— пункт пропуска «Казыгурт» (Туркестанская область);
— пункт пропуска «Тажен» (Мангистауская область).
3. На границе с Туркменистаном:
— пункт пропуска «Темир баба» (Мангыстауская область).
4. На границе с Китайской Народной Республикой:
— пункт пропуска «Нуржолы» (Алматинская область);
— пункт пропуска «Достык» (Алматинская область);
— пункт пропуска «Бахты» (Восточно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Майкапчагай» (Восточно-Казахстанская область).
5. На границе с Российской Федерацией:
— пункт пропуска «Кайрак» (Костанайская область);
— пункт пропуска «Жана Жол» (Северо-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Каракога» (Северо-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Шарбакты» (Павлодарская область);
— пункт пропуска «Урлитобе» (Павлодарская область);
— пункт пропуска «Косак» (Павлодарская область);
— пункт пропуска «Ауыл» (Восточно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Убе» (Восточно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Жайсан» (Актюбинская область);
— пункт пропуска «Алимбет» (Актюбинская область);
— пункт пропуска «Сырым» (Западно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Таскала» (Западно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Жанибек» (Западно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Курмангазы» (Атырауская область).
Разрешается пропуск через государственную границу водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, при соблюдении следующих условий:
1. Перевозка грузов в международных сообщениях автомобильным транспортом должна осуществляться с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм;
2. Водители, независимо от гражданства, для пересечения Государственной границы должны использовать заграничные паспорта;
3. При прибытии в пункт пропуска для взъезда на территорию Республики Казахстан (в том числе транзитного следования) водителей из стран категории 1а) и 1б), а также водителей других государств, пребывавших последние 30 суток в странах категории 1а) и 1б), пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм, либо с заменой на казахстанские тягачи.
Пограничной службой совместно с уполномоченными государственными органами определены конкретные автомобильные пункты пропуска для проезда грузовых автотранспортных средств:
1. На границе с Кыргызской Республикой:
— пункт пропуска «Карасу» (Жамбылская область);
— пункт пропуска «Айша-биби» (Жамбылская область).
2. На границе с Республикой Узбекистан:
— пункт пропуска «Б.Конысбаева» (Туркестанская область);
— пункт пропуска «Казыгурт» (Туркестанская область);
— пункт пропуска «Тажен» (Мангистауская область).
3. На границе с Туркменистаном:
— пункт пропуска «Темир баба» (Мангыстауская область).
4. На границе с Китайской Народной Республикой:
— пункт пропуска «Нуржолы» (Алматинская область);
— пункт пропуска «Достык» (Алматинская область);
— пункт пропуска «Бахты» (Восточно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Майкапчагай» (Восточно-Казахстанская область).
5. На границе с Российской Федерацией:
— пункт пропуска «Кайрак» (Костанайская область);
— пункт пропуска «Жана Жол» (Северо-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Каракога» (Северо-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Шарбакты» (Павлодарская область);
— пункт пропуска «Урлитобе» (Павлодарская область);
— пункт пропуска «Косак» (Павлодарская область);
— пункт пропуска «Ауыл» (Восточно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Убе» (Восточно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Жайсан» (Актюбинская область);
— пункт пропуска «Алимбет» (Актюбинская область);
— пункт пропуска «Сырым» (Западно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Таскала» (Западно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Жанибек» (Западно-Казахстанская область);
— пункт пропуска «Курмангазы» (Атырауская область).
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