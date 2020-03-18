Сотрудника полиции Актау оштрафовали за парковку на стоянке для инвалидов

Фото пользователя lada.kz
Пользователь сайта Lаdа.кz в рубрике «Народные новости» опубликовал фотографию полицейской машины, оставленной на месте, предназначенном для парковки транспортных средств инвалидов.
В пресс-службе полиции региона отметили, что нарушитель привлечён к административной ответственности.
- В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол по части 4 статьи 597 Кодекса об административных правонарушениях РК. Ему грозит штраф в размере 10 месячных расчётных показателей (26 510 тенге), - прокомментировали в ДП Мангистауской области.
В пресс-службе полиции региона отметили, что нарушитель привлечён к административной ответственности.
- В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол по части 4 статьи 597 Кодекса об административных правонарушениях РК. Ему грозит штраф в размере 10 месячных расчётных показателей (26 510 тенге), - прокомментировали в ДП Мангистауской области.
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