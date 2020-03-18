Жительница Актау нашла в упаковке с замороженной фасолью голову мыши

Неожиданностью для жительницы Актау стала покупка замороженной фасоли - внутри оказалась голова мыши.Как рассказала женщина, покупку она совершила 17 марта в одном из магазинов города.- Я не стала нести обратно это в магазин. Всё собрала и заморозила, хочу отнести в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области, чтобы они привлекли к ответственности производителей данной продукции, – сообщил женщина.Товар производится в России.