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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 1182

Фонд ОСМС: Где и кто может сдать анализы на коронавирус в Мангистау

При симптомах коронавируса (сухой кашель, температура, слабость) можно получить консультацию в контакт-центре по номеру 1406 или вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номеру 103. Необходимость прохождения тестирования определяет врач. По самообращению тесты не проводятся. Об этом сообщили в фонде социального медицинского страхования.

Сотрудники санитарно-карантинного пункта в аэропорту Актау. Фото автора
Звонок в Call-сenter на номер 1406 бесплатный, центр работает круглосуточно.

- Жалоба будет решена быстро, максимум, через один-два дня звонок будет немедленно переведён в головной офис в Нур-Султане, который находится под личным контролем председателя Фонда социального медицинского страхования, ведь основная задача фонда - защита прав пациента. После объявления министром здравоохранения Елжаном Биртановым о подтверждённых случаях заражения коронавирусом казахстанцев беспокойство среди населения заметно возросло. Если раньше в Единый контакт-центр Фонда социального медицинского страхования 1406 поступало порядка 1500–2000 звонков в сутки, то теперь их количество увеличилось в три раза – и доходит до 6 000 звонков в сутки, - отметили в фонде.

В организации рассказывают, что операторы контакт-центра 1406 прошли специальную подготовку для консультирования населения по основным вопросам касательно укрепления здоровья и защиты своего организма, мер реагирования при обнаружении подозрительных симптомов.

- Контакт-центр работает, чтобы консультировать по необходимым мерам профилактики, защиты от вируса. Также операторы разъясняют, что делать в случае недомогания, на какие симптомы обращать внимание, где можно сдать анализы. Предпринимаемые правительством и уполномоченными органами меры направлены на защиту населения. А посещение общественных мест, наоборот, создают угрозу здоровью, о чем сознательные граждане должны понимать, – напомнили в Фонде социального медицинского страхования региона.

Свои вопросы операторам контакт-центра 1406 можно задать также через мобильное приложение Qoldau 24/7. Обращению присваивается регистрационный номер, затем в личном кабинете можно проверять его статус.

Необходимость прохождения тестирования, как сообщили в фонде, определяет врач, которого нужно вызвать на дом, в случае обнаружения симптомов. По самообращению тесты на определение коронавируса не проводятся.



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