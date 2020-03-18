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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:16

Просмотров: 1729

Нурдаулет Килыбай: Ежедневно ателье Мангистау будут шить 19 500 масок

В Мангистауской области в связи с дефицитом медицинских масок запущено их производство. В регионе обещают ежедневно шить по 19 500 изделий. Об этом в Центре общественных коммуникаций рассказал Нурдаулет Килыбай, заместитель акима Мангистауской области.

Фото со страницы agila_atadussova_atelier
Проблема дефицита медицинских масок, по словам Нурдаулета Килыбая, есть не только в Мангистауской области, но и во всём Казахстане.

- Такая ситуация и проблема в том, что мы не были готовы, то есть раньше не практиковали шитьё масок, так как в таком объёме оно не было нужно, поэтому сейчас, буквально вчера, мы встретились в палате предпринимателей «Атамекен» с бизнесменами, с ателье: крупными и мелкими. Они относятся с пониманием, за что им огромное спасибо. Со вчерашнего дня мы начали шитьё масок, - рассказал заместитель акима области.

К вечеру 17 марта в регионе было изготовлено, по словам Нурдаулета Килыбая, порядка восьми тысяч масок. К концу 18 марта ожидается 19 500 изделий.

- Ежедневно в таком количестве мы будем шить. Огромное спасибо представителям бизнеса, они помогают с сырьём. В таком положение нет «твоего», «моего». Мы все вместе, вся область работаем сейчас на предупреждение. Что касается торговых точек, которые должны быть оснащены масками, завтра мы им сообщим, где и сколько можно будет получать масок. Понятно, что в один момент всех мы не обеспечим. Это будет постепенно, - сказал заместитель акима области.

Цены изготовленных в регионе масок, по словам чиновника, будут от 150 до 250 тенге.

- Вчера мы договорились, что цены будут в пределах 250 тенге - это отпускная цена в ателье. Если к пошиву будут привлекаться волонтёры, то тогда и цена будет намного дешевле. Волонтёры не везде будут работать, к сожалению. Отпускная цена будет в пределах от 150 тенге до 250 тенге. Здесь зависит ещё от того, что сырьё дорожает. Мы вчера также подключили наш антимонопольный департамент, и они сейчас будут контролировать цену. Конечно, будем стараться по максимуму не допускать необоснованного завышения цен. Я слышал, что некоторые точки продают даже по 500 тенге! Сам не видел, возможно, и такое, - сказал Нурдаулет Килыбай.

На фото маски, котiорые шьет Агила Атадуссова (agila_atadussova_atelier). По заверению предпринимателя, она реализует продукцию по 100 тенге.

- Давайте делать добро вместе!, - написала предприниматель у себя на странице в Instagram.



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Комментарии ( 7 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 21:02
Почему не помогут вот вопрос?
Лицо закрыто, капли упадут на маску, например, а не на кожу. Хотя бы так. А без маски как голый.
На тканевые маски прокладку ежедневную наклеить, прополиса налить, как советуют и то дело. look СпоконЕЕ все ж. Или как?
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 20:04
Имярек, Можно обеззаразить горячим паром или пшикнуть антисептиком.Я до короновируса покупала по 100.Якобы с угольным фильтром.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 19:43
от 150 до 250 тенге

В одной из городских аптек Алматы нам сообщили, что до коронавируса трехслойные, одноразовые маски на резиночке стоили от 20 до 30 тенге

Я на самом деле не знаю, сколько маски стоили до всех новостей.
Гугл помог. Может быть, ошибусь в цифрах но не в их порядке.
Итак. Эти маски были в свободной продаже, производство было загружено не полностью. продавались по 30 тенге.
Теперь производство использует свои ресурсы по максимуму, сырьё закупается оптом, объём реализации увеличился.
Следовательно - продукт должен стать чуть дешевле.
Но по факту он стал дороже в пять, а то и десять раз.
Антимонопольный комитет, обратите внимание на это.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 19:35
Цитата: Нурекен
Мы не были готовы, интересное заявление, что тогда делали до этого момента.

До этого говорили что Актау готов к коронавирусу))) смех, да и только...
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:03
Argallo,
Здоровому человеку они не повредят,ГЛАВНОЕ менять вовремя...Каждые 2часа.

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Нурекен (Посетители) Сегодня, 18:44
Мы не были готовы, интересное заявление, что тогда делали до этого момента.
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 18:30
Бизнес, ничего личного)
Конская цена, они же в основном методом пайки делаются, а не шьются.
 
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 Argallo (Посетители) Сегодня, 18:26
Эти маски не помогут защититься. Их надо носить больному человеку с целью уменьшить распространение болезни, а не здоровому человеку. Пустая трата денег.
 
 

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