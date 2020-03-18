Нурдаулет Килыбай: Ежедневно ателье Мангистау будут шить 19 500 масок

Фото со страницы agila_atadussova_atelier

Проблема дефицита медицинских масок, по словам Нурдаулета Килыбая, есть не только в Мангистауской области, но и во всём Казахстане.



- Такая ситуация и проблема в том, что мы не были готовы, то есть раньше не практиковали шитьё масок, так как в таком объёме оно не было нужно, поэтому сейчас, буквально вчера, мы встретились в палате предпринимателей «Атамекен» с бизнесменами, с ателье: крупными и мелкими. Они относятся с пониманием, за что им огромное спасибо. Со вчерашнего дня мы начали шитьё масок, - рассказал заместитель акима области.



К вечеру 17 марта в регионе было изготовлено, по словам Нурдаулета Килыбая, порядка восьми тысяч масок. К концу 18 марта ожидается 19 500 изделий.



- Ежедневно в таком количестве мы будем шить. Огромное спасибо представителям бизнеса, они помогают с сырьём. В таком положение нет «твоего», «моего». Мы все вместе, вся область работаем сейчас на предупреждение. Что касается торговых точек, которые должны быть оснащены масками, завтра мы им сообщим, где и сколько можно будет получать масок. Понятно, что в один момент всех мы не обеспечим. Это будет постепенно, - сказал заместитель акима области.



Цены изготовленных в регионе масок, по словам чиновника, будут от 150 до 250 тенге.



- Вчера мы договорились, что цены будут в пределах 250 тенге - это отпускная цена в ателье. Если к пошиву будут привлекаться волонтёры, то тогда и цена будет намного дешевле. Волонтёры не везде будут работать, к сожалению. Отпускная цена будет в пределах от 150 тенге до 250 тенге. Здесь зависит ещё от того, что сырьё дорожает. Мы вчера также подключили наш антимонопольный департамент, и они сейчас будут контролировать цену. Конечно, будем стараться по максимуму не допускать необоснованного завышения цен. Я слышал, что некоторые точки продают даже по 500 тенге! Сам не видел, возможно, и такое, - сказал Нурдаулет Килыбай.



На фото маски, котiорые шьет Агила Атадуссова (agila_atadussova_atelier). По заверению предпринимателя, она реализует продукцию по 100 тенге.



- Давайте делать добро вместе!, - написала предприниматель у себя на странице в Instagram.