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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:30

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В Мангистау запрещён въезд для иностранных работников

Об этом на брифинге центра общественных коммуникаций сообщил Талгат Абдыкадыров, заместитель руководителя управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области.

Иллюстративное фото
На территории Мангистауской области в сфере промышленности действуют более 40 крупных и средних предприятий.

- В связи с внедрённой чрезвычайной ситуацией все совещания перешли к проведению посредством телефонной и видеоконференцсвязи. Работники направляются в трудовой отпуск в дни неиспользованного ежегодного трудового отпуска. Приостановлены все культурно-массовые мероприятия, также на предприятиях ежедневно проводятся заседания оперативного штаба, - сказал Талгат Абдыкадыров.

Запрет на въезд для иностранных работников коснулся таких предприятий, как: АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Озенмунайгаз», АО «КазАзот», ТОО «Бургылау», ТОО «Oil Services Company» и других.



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