В Мангистау запрещён въезд для иностранных работников

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На территории Мангистауской области в сфере промышленности действуют более 40 крупных и средних предприятий.



- В связи с внедрённой чрезвычайной ситуацией все совещания перешли к проведению посредством телефонной и видеоконференцсвязи. Работники направляются в трудовой отпуск в дни неиспользованного ежегодного трудового отпуска. Приостановлены все культурно-массовые мероприятия, также на предприятиях ежедневно проводятся заседания оперативного штаба, - сказал Талгат Абдыкадыров.



Запрет на въезд для иностранных работников коснулся таких предприятий, как: АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Озенмунайгаз», АО «КазАзот», ТОО «Бургылау», ТОО «Oil Services Company» и других.