Общежитие продезинфицировали в Актау

Фото пресс-службы акима Актау
В целях предотвращения проникновения и распространения коронавирусной инфекции, подъезды, двери, лифты, опоры, оконные рамы в общежитии подверглись дезинфекции.
Ранее цех, ветеринарно-санитарная лаборатория и вся территория убойного пункта «Нур» были дезинфицированы.
- Дезинфекция в данном общежитии будет проводиться по графику, - отметили в пресс-службе городского акимата.
Ранее цех, ветеринарно-санитарная лаборатория и вся территория убойного пункта «Нур» были дезинфицированы.