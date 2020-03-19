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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 933

Аэропорт Актау сообщил об ограничении полётов

В международном аэропорту Актау предоставили расписание ближайших авиарейсов.

Фото из архива «Лады»
На сегодня, 19 марта, из аэропорта Актау запланированы вылеты в Москву и Краснодар. Также в этот четверг ожидаются рейсы из этих городов.

С 18 марта по 29 апреля воздушные полёты в Москву отменены, а с 23 марта по 30 апреля закрыт вылет в Краснодар.

В воскресенье, 22 марта, будет осуществлён только один рейс в Москву.

С 23 марта по 27 апреля отменён международный рейс в Махачкалу.

С 21 марта по 30 апреля приостанавливаются полёты в Баку.

С 21 марта по 28 апреля ограничено авиасообщение в Минеральные воды. Один рейс в этом направлении выполняется только 28 марта.

С 20 марта по 29 апреля самолёты не будет осуществлять перелёты в Астрахань.

С 19 марта по 30 апреля приостанавливаются рейсы в Тбилиси. Полёты запланированы только 23 и 28 марта.

С 19 марта по 30 апреля отменены вылеты в Стамбул. Рейсы будут выполняться только 24 и 26 марта.



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