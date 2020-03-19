С 17 марта в Мангистауской областной больнице установлен карантин

Мангистауская областная больница. Фото автора
Передачи больным принимаются ежедневно с 16:00 до 19:00 часов дежурными медработниками.
Для получения информации родственниками о состоянии больных у лечащего врача и заведующего отделением на проходной установлены три дополнительных телефона.
Консультативно-диагностическая поликлиника больницы работает с 8:00 до 14:00 часов.
Мангистауская областная больница работает в штатном режиме, но вводится карантинный режим.
- На сегодня работники медицинской организации обеспечены масками и бахилами. По уходу за больными ответственными являются медработники. Исключением являются случаи, когда у пациента тяжелая форма болезни и требуется присутствие ухаживающего родственника. Но только с разрешения заведующего отделением и при соблюдении требований больницы, имея в наличии маску, бахилы и халат, - прокомментировали в пресс-службе.
Для получения информации родственниками о состоянии больных у лечащего врача и заведующего отделением на проходной установлены три дополнительных телефона.
Консультативно-диагностическая поликлиника больницы работает с 8:00 до 14:00 часов.
Мангистауская областная больница работает в штатном режиме, но вводится карантинный режим.
- На сегодня работники медицинской организации обеспечены масками и бахилами. По уходу за больными ответственными являются медработники. Исключением являются случаи, когда у пациента тяжелая форма болезни и требуется присутствие ухаживающего родственника. Но только с разрешения заведующего отделением и при соблюдении требований больницы, имея в наличии маску, бахилы и халат, - прокомментировали в пресс-службе.
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