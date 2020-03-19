С начала года в Мангистау зафиксировано четыре новых случая ВИЧ-инфекции

Здание центра СПИД. Фото автора

В 2019 году один факт пришелся на иностранного гражданина, в текущем году все случаи выявлены у граждан Казахстана.



- Из выявленных случаев два относятся к областному центру, один – к Мангистаускому району, один факт зарегистрирован за жителем другой области республики. В трех случаях это были женщины, в одном – мужчина. Путь передачи – половой, один из которых гомосексуальный. Всего в Мангистауской области зарегистрировано 372 случая ВИЧ-инфекции: 283 - среди граждан РК, среди иностранцев – 87, два факта зафиксировано у лиц без гражданства, - прокомментировали в центре.