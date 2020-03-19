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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 911

С начала года в Мангистау зафиксировано четыре новых случая ВИЧ-инфекции

Четыре случая ВИЧ-инфекции зарегистрировали врачи Мангистау с начала года. Во всех случаях инфекция выявлена у граждан РК. За аналогичный период 2019 года было отмечено 10 случаев ВИЧ-инфекции. Об этом проинформировали в областном центре по профилактике ВИЧ/СПИД.

Здание центра СПИД. Фото автора
В 2019 году один факт пришелся на иностранного гражданина, в текущем году все случаи выявлены у граждан Казахстана.

- Из выявленных случаев два относятся к областному центру, один – к Мангистаускому району, один факт зарегистрирован за жителем другой области республики. В трех случаях это были женщины, в одном – мужчина. Путь передачи – половой, один из которых гомосексуальный. Всего в Мангистауской области зарегистрировано 372 случая ВИЧ-инфекции: 283 - среди граждан РК, среди иностранцев – 87, два факта зафиксировано у лиц без гражданства, - прокомментировали в центре.



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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
 Око (Посетители) Сегодня, 17:11
Жаль, конечно, людей, но на фоне ажиотажа с короновирусом хочется сказать - "ну слава Богу... Хоть не короновирусом". Сейчас, наверное, люди радуются, узнавая что у них туберкулёз или воспаление лёгких...хотя, смертность от них куда выше. Дурдом какой-то.

всё вижу
 
 

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