Врачи Мангистауской областной больницы поддержали челлендж

Коллаж из скриншотов видеоматериала
«Мен Сіз үшін жұмыста қалдым. Сіз мен үшін үйде болыңыз!» («Я ради вас остался на работе, а вы ради меня останьтесь дома!») - фраза, ставшая популярной у работников медицины и не только, на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Медики Мангистауской областной больницы (МОБ) также обратились к населению области.
- Мы решили поддержать врачей обеих столиц, - сказала Айтгул Бисенбай, СММ-менеджер МОБ.
Напомним, ранее сотрудники ЦОНа призвали людей оставаться дома и не посещать места массового скопления людей.
Вчера, 18 марта, казахстанские врачи запустили челлендж, чтобы призвать казахстанцев оставаться дома на период карантина.
Медики Мангистауской областной больницы (МОБ) также обратились к населению области.
- Мы решили поддержать врачей обеих столиц, - сказала Айтгул Бисенбай, СММ-менеджер МОБ.
Напомним, ранее сотрудники ЦОНа призвали людей оставаться дома и не посещать места массового скопления людей.
Вчера, 18 марта, казахстанские врачи запустили челлендж, чтобы призвать казахстанцев оставаться дома на период карантина.