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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 655

Врачи Мангистауской областной больницы поддержали челлендж

Челлендж с призывом оставаться дома на период карантина, который начали казахстанские врачи, поддержали медики из Мангистауской областной больницы.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
«Мен Сіз үшін жұмыста қалдым. Сіз мен үшін үйде болыңыз!» («Я ради вас остался на работе, а вы ради меня останьтесь дома!») - фраза, ставшая популярной у работников медицины и не только, на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Медики Мангистауской областной больницы (МОБ) также обратились к населению области.

- Мы решили поддержать врачей обеих столиц, - сказала Айтгул Бисенбай, СММ-менеджер МОБ.



Напомним, ранее сотрудники ЦОНа призвали людей оставаться дома и не посещать места массового скопления людей.

Вчера, 18 марта, казахстанские врачи запустили челлендж, чтобы призвать казахстанцев оставаться дома на период карантина.



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Комментарии ( 2 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 19:10
Извините,но, придется припереться.Обострение хронического заболевания.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Ну Ну
  • kz1990
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:33
Лучше бы так организованно попросили достойную оплату своего труда,чем тупой челендж.
Ваше же руководство вело пропоганду о не допустимости самолечения,а теперь что? К вам в больницу люди ради удовольствия что ли ходят? Или прикажете через гугл самим себе диагноз ставить и рецепт составлять? Маразм крепчает.

Если мы дома останемся вы наших детей кормить будете?
 
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  • kolu411
  • tolk
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:17
Да и мы как бы на работе!
Все мы для кого-то, что тут особенного?!
 
 

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