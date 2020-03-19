С начала года полиция выявила свыше 15 тысяч правонарушений в Актау

- Безопасность водителей зависит от них самих. Ремень может спасти при любом виде столкновений в ДТП. Статистика свидетельствует, что у водителя и пассажиров, использующих ремни безопасности, при столкновении в два раза больше шансов сохранить жизнь, и в пять раз – при опрокидывании. Те, кто только набрасывает ремень, а не пристегивает, подвергают себя дополнительной опасности. Известны случаи, когда металлическая пряжка ремня при столкновении ударяла человека в висок и это заканчивалось плачевно, - сообщили в ведомстве.

- Используйте светоотражающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы на ваших детях всегда были элементы со светоотражающим покрытием, - объяснили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

- Главное, не быть равнодушным, только общими усилиями можно обеспечить порядок в обществе. Только при поддержке горожан возможно поддержание благоустройства в нашем уютном городе, - подчеркнули в ведомстве.

В потоке автотранспорта полицейские вычисляют нарушителей, а также должников по штрафам. Для этого используются возможности передвижных программно-аппаратных комплексов. Также стражи порядка выявляют административные правонарушения: курение в общественных местах, нарушение тишины, нарушение правил благоустройства, за приставание в общественных местах.Большая часть водителей нарушают ПДД, не пристёгивая ремень безопасности (статья 593 часть 1 КоАП РК). Только за три неполных месяца полиция выявила 3293 подобных нарушения.За разговоры по телефону (статья 591 КоАП РК) оштрафовано 2700 водителей.Полиция также обращается и к пешеходам.Сотрудники полиции призывают горожан быть нетерпимыми к различного рода беспорядкам и нарушениям. В случае совершения правонарушения нужно сделать замечание или же вызвать полицию.