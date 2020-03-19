В Актау учитель преподает биологию через YouТube

Канал на YouТube молодой педагог создала в 2015 году. Главной целью, по ее словам, было использовать новую технику преподавания, тем самым узнать себя с другой стороны в качестве педагога.- Вначале было технически сложно. Но через некоторое время привыкла. После первых уроков дети стали говорить об эффективности, поэтому продолжила, - отметила Салтанат Унбаева.По словам учеников, эффективность видеоуроков в том, что нет необходимости заходить через логин и пароль, как на другие сайты, есть возможность несколько раз пересмотреть тему. Визуально тоже все понятно.На сегодняшний день на канале учителя охвачены темы, начиная с нервной системы животных - до строения мышц. По словам учителя, видеоуроки снимаются по образовательной программе интеллектуальных школ, а также по вопросам учащихся.- Бывают случаи когда, тема обширная и на объяснение не хватает двух-трех уроков. В это время на помощь приходят видеоуроки. По окончании можно задать их, как домашнее задание, - говорит учитель.Как рассказывает учитель, интерес к видеоурокам проявляют не только учащиеся интеллектуальных школ, но и учащиеся общеобразовательных заведений. Ведь уроки юного педагога объясняются на казахском, тем самым облегчая понимание темы другим ученикам.- Сейчас мы готовимся к дистанционному обучению. Ведь официально каникулы продлятся до 5 апреля, потому будем вести уроки в режиме онлайн. Думаю канал будет пользоваться популярностью, поэтому готовлю план уроков и снимаю уроки на канал, - сказала Салтанат Унбаева.В будущем Салтанат планирует увеличить количество видеоуроков. По ее словам, это поможет развить казахоязычный научный контент.