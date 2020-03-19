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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 621

В Актау учитель преподает биологию через YouТube

Учитель биологии Назарбаев Интеллектуальной школы Актау Салтанат Унбаева уже четвертый год подряд преподает биологию через канал на YouТube. На данный момент у неё на канале 14 тысяч подписчиков. Об этом сообщили в пресс-службе интеллектуальной школы.

Фото пресс-службы интеллектуальной школы.
Канал на YouТube молодой педагог создала в 2015 году. Главной целью, по ее словам, было использовать новую технику преподавания, тем самым узнать себя с другой стороны в качестве педагога.



- Вначале было технически сложно. Но через некоторое время привыкла. После первых уроков дети стали говорить об эффективности, поэтому продолжила, - отметила Салтанат Унбаева.

В Актау учитель преподает биологию через YouТube


По словам учеников, эффективность видеоуроков в том, что нет необходимости заходить через логин и пароль, как на другие сайты, есть возможность несколько раз пересмотреть тему. Визуально тоже все понятно.

На сегодняшний день на канале учителя охвачены темы, начиная с нервной системы животных - до строения мышц. По словам учителя, видеоуроки снимаются по образовательной программе интеллектуальных школ, а также по вопросам учащихся.

В Актау учитель преподает биологию через YouТube


- Бывают случаи когда, тема обширная и на объяснение не хватает двух-трех уроков. В это время на помощь приходят видеоуроки. По окончании можно задать их, как домашнее задание, - говорит учитель.

Как рассказывает учитель, интерес к видеоурокам проявляют не только учащиеся интеллектуальных школ, но и учащиеся общеобразовательных заведений. Ведь уроки юного педагога объясняются на казахском, тем самым облегчая понимание темы другим ученикам.

- Сейчас мы готовимся к дистанционному обучению. Ведь официально каникулы продлятся до 5 апреля, потому будем вести уроки в режиме онлайн. Думаю канал будет пользоваться популярностью, поэтому готовлю план уроков и снимаю уроки на канал, - сказала Салтанат Унбаева.

В будущем Салтанат планирует увеличить количество видеоуроков. По ее словам, это поможет развить казахоязычный научный контент.



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Комментарии ( 2 )

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Око (Посетители) Сегодня, 17:13
leo529,
везде висят интерактивные доски, но пользоваться ими так и не научились)))) мелом рисуют поверх)))

всё вижу
 
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  • kolu411
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:10
Уже как-то подзадолбали с этими "интеллектуальными" школами, про обычные покажите, какие там новшества, технологии :)
 
 

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