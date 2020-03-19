Коронавирус нипочём: Действия сотрудников РКЦ объяснили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»

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Инспекторы РКЦ, осуществляющие контроль показаний индивидуальных приборов учёта электрической энергии и воды, обеспечены и используют при посещении квартир потребителей медицинские маски и перчатки.
Снятие показаний с квартирных водомеров производится с согласия потребителя. В случае отказа в сегодняшних условиях ЧП инспектор просит потребителя самостоятельно посмотреть и передать эти показания без входа в квартиру.
В случае отсутствия потребителей или не допуска в квартиру, с сегодняшнего дня передачу показаний можно произвести посредством WhatsApp в период с 23 по 25 число каждого месяца.
Для этого следует сделать четкое фото прибора с показанием и заводским номером, также указать лицевой счет или адрес и выслать по номеру WhatsApp (электросчетчик: +77005552345, водомер: +77002020196).
Оплату услуг можно произвести с помощью мобильного приложения Kaspi.kz.
Обращения принимаются по электронной почте aes.aktau@mail.ru.
Как сообщили в городском акимате, в случае заключения договора с операторами мобильной связи аналогичная информация будет высылаться потребителям в виде SMS-рассылки в ближайшие дни.
Снятие показаний с квартирных водомеров производится с согласия потребителя. В случае отказа в сегодняшних условиях ЧП инспектор просит потребителя самостоятельно посмотреть и передать эти показания без входа в квартиру.
В случае отсутствия потребителей или не допуска в квартиру, с сегодняшнего дня передачу показаний можно произвести посредством WhatsApp в период с 23 по 25 число каждого месяца.
Для этого следует сделать четкое фото прибора с показанием и заводским номером, также указать лицевой счет или адрес и выслать по номеру WhatsApp (электросчетчик: +77005552345, водомер: +77002020196).
Оплату услуг можно произвести с помощью мобильного приложения Kaspi.kz.
Обращения принимаются по электронной почте aes.aktau@mail.ru.
Как сообщили в городском акимате, в случае заключения договора с операторами мобильной связи аналогичная информация будет высылаться потребителям в виде SMS-рассылки в ближайшие дни.