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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:42

Просмотров: 1374

Коронавирус нипочём: Действия сотрудников РКЦ объяснили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»

В редакцию Lada.kz поступают звонки с вопросом правомерности проверки внутриквартирных счётчиков работниками РКЦ в период коронавирусной эпидемии. Ситуацию со ссылкой на ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прокомментировали в акимате Актау.

Фото автора
Инспекторы РКЦ, осуществляющие контроль показаний индивидуальных приборов учёта электрической энергии и воды, обеспечены и используют при посещении квартир потребителей медицинские маски и перчатки.

Снятие показаний с квартирных водомеров производится с согласия потребителя. В случае отказа в сегодняшних условиях ЧП инспектор просит потребителя самостоятельно посмотреть и передать эти показания без входа в квартиру.

В случае отсутствия потребителей или не допуска в квартиру, с сегодняшнего дня передачу показаний можно произвести посредством WhatsApp в период с 23 по 25 число каждого месяца.

Для этого следует сделать четкое фото прибора с показанием и заводским номером, также указать лицевой счет или адрес и выслать по номеру WhatsApp (электросчетчик: +77005552345, водомер: +77002020196).

Оплату услуг можно произвести с помощью мобильного приложения Kaspi.kz.

Обращения принимаются по электронной почте aes.aktau@mail.ru.

Как сообщили в городском акимате, в случае заключения договора с операторами мобильной связи аналогичная информация будет высылаться потребителям в виде SMS-рассылки в ближайшие дни.



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Комментарии ( 5 )

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  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • Neo_454
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:29
а без это прокладки до этого вируса постоянно скидывал показания приборов на сайт ркц каждый месяц 24ого числа. ватсаповсой мусоркой не пользуюсь.пусть хоть в противогазах приходят и в рзк. не пускал и не пускаю на порог. не нужны мне эти контролёрщики, кто б эту альянспрокладку контролировал... podzatylnik
 
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  • Ну Ну
  • ЁмоЁ
  • utka
  • Сергей Владимиров
  • Neo_454
  • kz1990
 Тина (Посетители) Сегодня, 21:14
И вообще, с какой радости то воду им показывать?! Они же только электричеством заведуют!
Почему до сих пор не разобрались с этой шарашкой?!!!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
  • ЁмоЁ
  • utka
  • Neo_454
 Ingul (Посетители) Сегодня, 21:03
Перчатки и маски защищают контролера.
Но, на перчатках сверху, можно разносить вирус из квартиры в квартиру.
Этот альянс сам противней вируса.
Им надо запретить ходить и разносить заразу.
А ваша контора в состоянии переработать все фото?
И потом, в ватсапе все зарегистрированы по номеру телефона, а не по фамилии и номеру квартиры. А как отличать водомер кухни от водомера в туалете. Очередной бред! Задолбали!
 
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2garin (Посетители) Сегодня, 20:54
и такой «нашару»
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 20:50
Ой рассказывайте тут! Пришла сегодня без маски, даже руки септиком не обработала!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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