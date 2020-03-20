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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 956

Двое школьников заболели туберкулезом в Актау

Оба случая выявлены в одной из средних школ Актау. Ученики получают лечение. Об этом сообщили в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.

фото из открытых источников
Первый случая заболевания туберкулезом был выявлен в январе. Второй в марте. Оба факта произошли в одной из средних школ города.

- В первом случае заражение произошло от бабушки ребенка, с которой он проживал. Второй ребенок заболел на фоне частных болезней и слабого иммунитета. У первого мальчика открытая форма, у второго закрытая. По двум случаям проведено эпидемиологическое расследование, работа проведена в полном объеме. Контактные граждане были обследованы. Случаев заражения не выявлено. Оба школьника проходят лечение, – рассказала Асима Жарылгасова, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.

По итогам двух месяцев 2020 года в сравнение с аналогичным периодом 2019 года в области отмечается снижение заболеваемости в целом на 1,2% - с 8,5% до 8,4% на 100 тыс. населения. Запущенных случаев не зарегистрировано. По области за два месяца 2020 года зарегистрировано всего 59 новых случаев туберкулеза, из них 11 случаев среди детей (0-17 лет).

- Случаев смерти от туберкулеза не зарегистрировано. В разрезе городов и районов отмечается рост показателя заболеваемости по городу Актау и по Тупкараганскому району в связи с увеличением охвата лиц подозрением на туберкулез генно-молекулярным методом (G-Xpert) обследования, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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M_lena (Посетители) Сегодня, 13:18
Очень странно что оба случая выявлены в одной из школ вам не кажется? И почему не пишут в какой именно?

Это что секретная информация?
 
 

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