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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:42

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Карантин в Казахстане: Авиакомпания «SCAT» предоставила список маршрутов для жителей Актау

По причине ввода режима чрезвычайного положения в стране и ограничения въезда/выезда не только из РК, но и городов Нур-Султан и Алматы, авиакомпании Казахстана вынуждены приостановить большинство направлений. Об этом сообщила Виктория Старожилова, начальник отдела по связям с общественностью акционерного общества (АО) «Авиакомпания SCAT» в Актау.

Фото из архива Lada.kz
На сегодняшний день, как сообщила Виктория Старожилова, за пределами Казахстана находятся сотни наших граждан.

Для того, чтобы доставить казахстанцев на родину, авиакомпанией «SCAT» будут выполнены следующие международные рейсы:

21.03.2020 Шымкент – Стамбул - Шымкент
22.03.2020 Нур-Султан – Прага – Нур-Султан
22.03.2020 Нур-Султан – Москва – Нур-Султан
22.03.2020 Актау – Москва - Актау
24.03.2020 Актау – Стамбул – Актау
25.03.2020 Шымкент – Москва - Шымкент
25.03.2020 Нур-Султан – Москва – Нур-Султан
26.03.2020 Актау – Стамбул – Актау
27.03.2020 Актау – Тбилиси – Актау
31.03.2020 Актау – Тбилиси – Актау

Кроме того, из-за ограничения на въезд/выезд в/из городов Нур-Султан и Алматы авиакомпания «SCAT» вынуждена сократить расписание внутренних рейсов.

В период с 22 марта по 15 апреля компанией будут выполняться только следующие рейсы:

Актау – Шымкент (4 раза в неделю)
Шымкент – Актау (4 раза в неделю)
Актау – Актобе (ежедневно)
Актобе – Актау (ежедневно)
Актау – Атырау (дважды в день, ежедневно)
Атырау – Актау (дважды в день, ежедневно)
Уральск – Актау (ежедневно)
Актау – Уральск (ежедневно)
Шымкент – Петропавловск (2 раза в неделю)
Петропавловск – Шымкент (2 раза в неделю)
Караганда – Усть-Каменогорск (2 раза в неделю)
Усть-Каменогорск – Караганда (2 раза в неделю)
Караганда – Кызылорда (2 раза в неделю)
Кызылорда – Караганда (2 раза в неделю)
Актау – Кокшетау (2 раза в неделю)
Кокшетау – Актау (2 раза в неделю)

- Авиакомпания «SCAT» прилагает максимум усилий для сохранения максимального количества рейсов в условиях вводимых ограничений. Наши сотрудники работают в круглосуточном режиме на территории штаба для оказания помощи пассажирам. Мы все надеемся на то, что в скором времени мировая ситуация в сфере здравоохранения разрешится, и мы вновь сможем открывать города и страны для казахстанцев, - подытожила Виктория Старожилова.



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