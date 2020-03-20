Волонтёры БФ «Атадан Мирас» просят жителей Актау принять участие в благотворительной акции





Всего в списке нуждающихся благотворительного фонда порядка 300 семей.- Мы выбрали 100 семей, это те, кто особо нуждаются в продуктах питания. В среднем, для закупа на одну семью пойдет от 10 000 до 12 000 тенге. Это продукты социальной значимости: мука, макароны, рис, растительное масло, картофель и т.д. Закупаться планируем у оптовиков. Сегодня отозвались несколько предприятий. Свой взнос вносят простые люди. Кто-то просит список сразу нескольких семей, чтобы помочь им самостоятельно. Безусловно, отзывчивость людей, тем более в сегодняшней ситуации, восхищает. Помимо этого, нужна помощь при расфасовке продуктов по коробкам и с доставкой. Семей много. И наших сил не хватает. Но мы справляемся благодаря вашей поддержке. Деньги можно отправить на Kaspi Gold: +77473094535, +77015162675 или произвести онлайн-оплату на сайте atadanmiras.kz, – рассказал Шамрад Телеубаев, волонтёр благотворительного фонда.