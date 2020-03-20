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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 598

Волонтёры БФ «Атадан Мирас» просят жителей Актау принять участие в благотворительной акции

Волонтёры благотворительного фонда просят горожан помочь в сборе средств для 100 малообеспеченных семей продуктами питания первой необходимости. Об этом рассказал Шамрад Телеубаев, волонтёр фонда.

фото из открытых источников
Всего в списке нуждающихся благотворительного фонда порядка 300 семей.

- Мы выбрали 100 семей, это те, кто особо нуждаются в продуктах питания. В среднем, для закупа на одну семью пойдет от 10 000 до 12 000 тенге. Это продукты социальной значимости: мука, макароны, рис, растительное масло, картофель и т.д. Закупаться планируем у оптовиков. Сегодня отозвались несколько предприятий. Свой взнос вносят простые люди. Кто-то просит список сразу нескольких семей, чтобы помочь им самостоятельно. Безусловно, отзывчивость людей, тем более в сегодняшней ситуации, восхищает. Помимо этого, нужна помощь при расфасовке продуктов по коробкам и с доставкой. Семей много. И наших сил не хватает. Но мы справляемся благодаря вашей поддержке. Деньги можно отправить на Kaspi Gold: +77473094535, +77015162675 или произвести онлайн-оплату на сайте atadanmiras.kz, – рассказал Шамрад Телеубаев, волонтёр благотворительного фонда.





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Комментарии ( 1 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 18:40
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