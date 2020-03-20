В Актау воспитанники ансамбля «Шадвал» танцуют онлайн

Всего в коллективе больше 100 воспитанников разного возраста. За несколько дней карантина к онлайн-урокам присоединилось около 40% участников ансамбля.- В первый день дети еще отдыхали и от школы, и от танцев, а потом стали активно присоединяться к репетициям. С каждым днем подключается все больше и больше ребят. Даже те, кто живут далеко от города и имеют затруднения с интернетом, стараются наладить коммуникации и заниматься. Каждый день для каждой из четырех групп мы записываем видеоуроки и скидываем в группы. После нас видеоуроки стали практиковать и другие ансамбли по всей стране. Некоторые коллективы насчитывают и 700 человек. Конечно, приятно, что, несмотря ни на что, люди не бросают танцы, – рассказал Алик Мустафаев, руководитель ансамбля кавказского танца «Шадвал».