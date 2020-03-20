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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 389

В Актау воспитанники ансамбля «Шадвал» танцуют онлайн

Видеоуроки преподаватели записывают ежедневно. На сегодняшний день из общего коллектива порядка 40% танцоров перешли на онлайн-обучение. Об этом рассказал Алик Мустафаев, руководитель ансамбля кавказского танца «Шадвал».

Коллектив КТ "Шадвал". Фото А. Мустафаева
Всего в коллективе больше 100 воспитанников разного возраста. За несколько дней карантина к онлайн-урокам присоединилось около 40% участников ансамбля.

- В первый день дети еще отдыхали и от школы, и от танцев, а потом стали активно присоединяться к репетициям. С каждым днем подключается все больше и больше ребят. Даже те, кто живут далеко от города и имеют затруднения с интернетом, стараются наладить коммуникации и заниматься. Каждый день для каждой из четырех групп мы записываем видеоуроки и скидываем в группы. После нас видеоуроки стали практиковать и другие ансамбли по всей стране. Некоторые коллективы насчитывают и 700 человек. Конечно, приятно, что, несмотря ни на что, люди не бросают танцы, – рассказал Алик Мустафаев, руководитель ансамбля кавказского танца «Шадвал».




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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 16:29
Молодцы! Нашли выход! Нам тренера с зала "Qazstyle PRO Boxing" (11 мкр)тоже по вечерам в прямом эфире тренировки проводят по пилатесу! Присоединиться может каждый :) Адаптировано под занятия в домашних условиях.
Инстаграм: onlinetraineraktau dance

всё вижу
 
 

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