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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 1195

Трудный путь домой: Трое жителей Актау застряли в аэропорту «Внуково»

Трое жителей Актау, посещавших Доминиканскую Республику и вернувшиеся оттуда 18 числа в московский аэропорт «Внуково», находятся в нем по сегодняшний день.

Скриншот видеоматериала
Трое жителей Актау обратились в редакцию с просьбой опубликовать их обращение к Правительству Республики Казахстан.

Они рассказали, что вылетели из страны в Доминиканскую Республику 6 марта.

Вернулись они в московский аэропорт 18 марта, и с тех пор не могут вылететь на родину.

Далее редакция приводит полный текст обращения.

«КАЗАХСТАН НАС ПОКИНУЛ!

Здравствуйте!

Мы застряли в тупике, находимся в безвыходной ситуации. Нас позавчера было около 15 человек, сегодня уже 30 казахстанцев, прибывших в аэропорт «Внуково» (Москва), направляющихся в Казахстан. До объявления ЧС в стране мы были за ее пределами, и в связи с последними новостями решили вернуться домой. Кто-то учится, кто-то живет, кто-то отдыхал, не зная и не думая о том, что может произойти в Казахстане. Услышав о «наконец-то» прибывающем вирусе и о введении ЧС, каждый из нас решил вернуться домой к родным, однако рейсы не летают по нашему желанию, и в данный момент нас, Казахстанцев, становиться все больше и больше. Кто-то с детьми, кто-то в положении, кто-то взрослый по возрасту, но каждый из нас является гражданином Республики Казахстан, оплачивающий все налоги, и всех нас ждут дома! Мы в безысходном положении обращаемся к Вам.

Изначально мы, прибывшие первые 15 человек из разных стран мира, обратились в наши авиалинии, у которых мы приобрели билеты, и которые должны были нас привезти в страну, однако в связи с тем, что рейсы были отменены, они просто исчезли, в основном это авиакомпания Скат, они просто игнорят. На почте нет ответа, в офисе разводят руками, телефоны вообще не отвечают. Обратились с консулу Республики Казахстан (далее по тексту - РК) в Российской Федерации (далее по тексту - РФ), приехал, привез воды (к слову, мы застряли на таможенной границе, куда дальше паспортного стола не впускают, где нет ни воды, ни травы, а только туалет и железные лавочки), обещали еду, сказал, что поможет и утром на совещании с Правительством РФ будут решать наш вопрос. Мы все прилетели в разное время в аэропорт Внуково (Москва), из этого аэропорта рейсы в нашу страну запретили, однако другие авиалинии летают из других аэропортов этого города, таких как Домодедово и Шереметьево, однако нас не впускают на территорию РФ, чтобы мы направились в другой аэропорт и улетели домой. В итоге нас кормят пресной, сырой едой наши авиакомпании (спасибо хоть на этом), которые нас сюда завезли, предоставляют воду. Скоро и этого не будет. Мы пробыли тут два дня, ситуация тяжелая.

Директор аэропорта Внуково переместил нас из зоны таможенной границы при прибытии в зону отбытия, тут, благо, были открытые магазины, где мы хоть горячий чай выпили, раздали 1 раз талоны покушать на 580 рублей (не сравнивайте с нашими ценами даже столовые цены), это все, что в его силах, не он нас ввозил и держит тут, мы понимаем.

Из посольства РК никаких вестей, только обещания: «Мы стараемся вам помочь», однако ни их помощи, ни поддержки мы не видим. Мы писали в разные редакции РК, кто-то отреагировал, опубликовали, но с добавкой, что нам помогают. Однако никакой помощи от нашего правительства у нас нет, про вылет наш и размещение - это ВРАНЬЕ! Мы можем снять на видео наши условия! Мы бессильны, мы не в своей стране. Нас вчера успокаивали, просили не бить тревогу, мы молчали, соблюдая спокойствие, обещали отправить за нами борт и отправить хотя бы в любой город Казахстана, главное, на родину.

Однако после того, как граждане других стран, таких как Белоруссия, Украина и Узбекистан начали суетиться и обратились к СМИ, их поддержали, и Правительство, и блогеры, и медийные личности из их стран, они массово начали бить тревогу, после чего за ними отправили бесплатный борт, в связи с тем, что их билеты прогорели из-за отмены рейса, и уже отправились на родину. Мы же обращались в СМИ, и Правительство, нас кормили тем, что информация скоро будет, новости пишут, что у нас все хорошо, мы тут спим в «капсульных отелях» и «вылетаем сегодня, 20 марта, в 16.45», однако ЭТО НЕ ТАК. ЭТО ВСЯ ПОМОЩЬ. Неужели всем все равно? Читаем комментарий соотечественников со словами: «Ну и оставайтесь там, зачем летели, мало вам». Все диванные комментаторы не знают, по каким причинам кто куда ездил. Неужели наша нация НАСТОЛЬКО бесчувственна? Неужели Белорусы и Украинцы сплочённее нас? Мы все платим налоги в РК и имеем право вернуться на Родину. Однако наше СМИ и Правительство молчат! Мы не знаем, сколько будем тут и что будет. После того как нас переместили, мы думали, хоть тут зона вылета, есть условия, однако тут тоже карантин, вылетов нет, соответственно, и магазины закрылись. Аэропорт пустой. Напоминает страшный фильм на выживание, где никого нет, психологическая давка, все мы понимаем, что снаружи и в нашем государстве, помимо нашей семьи, всем ВСЕ РАВНО, только тут как можем - поддерживаем друг друга. Читаем, что последний рейс будет сегодня.

Тут холодно, мы боимся заболеть, мы прилетели здоровыми, а если улетим уже заболевшими, так как спим в холоде на железных лавочках, этого, скорее всего, и добивается наше правительство! И, в конце концов, будет драка за еду и воду. Надеемся, что хоть кто-то обратит внимание и мы будем услышаны Казахстаном!»









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Комментарии ( 2 )

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makovka (Посетители) Сегодня, 17:18
"Неужели Белорусы и Украинцы сплочённее нас?" Выходит, что так((
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ЁмоЁ
  • Neo_454
  • Сергей Владимиров
  • Алаб
  • Vohazab
 markus (Посетители) Сегодня, 17:05
Как там шал сказал: людям надо помочь стране в этот трудный момент. А страна,в лице чиновников, вот так поступает со своими гражданами...
 
 

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