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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:46

Просмотров: 627

Автовладельцы пожаловались на повышение цен за парковку в аэропорту Актау

Первоначальная стоимость общей парковки составляла 200 тенге, теперь же она повысилась до 500 тенге.

Фото aktau.911
За парковку шлагбаумного типа на территории аэропорта предусмотрена обязательная оплата, что составляет 500 тенге в случае стоянки от 15 минут до 24 часов. Водителей возмущает резкое повышение цен.

- Почему так резко подняли цену? Кто-то же должен принять меры и отрегулировать цены. Или это стратегия бизнеса в период пандемии, - возмутился автовладелец Михаил.


В международном аэропорту Актау сообщили, что данная парковка к ним не относится и предоставили контактный номер телефона парковочного пункта, дозвониться до которого не удалось.



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Комментарии ( 5 )

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  • Сергей Владимиров
 Dushman (Посетители) Сегодня, 18:59
Пора закрыть эту шарагу. Что за обдираловка денег, кто за этой шарагой стоит?

Все разваливается, ничего автоматизированно не работает, учитывая что сейчас объявили пандемию, можно смело закрыть эту кармушку... Даже нажимать на эти кнопки, противно.
По карточке они оплату не принимают, чек они не дают, крупные купюры не принимают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Краснов
  • Сергей Владимиров
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:52
Фу, в чём проблема? Молодёжь,вы любите хайп? Собираете кентов с машинами, человек 20-30. У каждого должна быть большая купюра,желательно 20 000 , и возможность потратить 500 тенге, а также топливо до аэропорта.Заезжаете на 15 минут и расплачиваетесь,на пятом у них уже не будет сдачи. И не забывайте требовать чек.
 
-1
  • Сергей Владимиров
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кеша (Посетители) Сегодня, 18:32
Люди люди ну что Вы прям не пойму!!! Доллар то вырос draznilka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Ed Word
  • мунайши73
  • murasocer
  • Краснов
  • Сергей Владимиров
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:06
Беспредел продолжается.
Аэропорт это социальный объект, а не частная автопарковка в степи.
Поэтому цены должны быть согласованы с антимонопольщиками.
Правоохранители ау-у-у!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • кеша
  • мунайши73
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 18:00
Ну как вы не понимаете??? В мире неспокойно, нефтяные фьючерсы провалились, кароновирус и т.д
Нужно же понять и помочь... а вы жалуетесь тут umnik

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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