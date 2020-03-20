Автовладельцы пожаловались на повышение цен за парковку в аэропорту Актау

- Почему так резко подняли цену? Кто-то же должен принять меры и отрегулировать цены. Или это стратегия бизнеса в период пандемии, - возмутился автовладелец Михаил.

За парковку шлагбаумного типа на территории аэропорта предусмотрена обязательная оплата, что составляет 500 тенге в случае стоянки от 15 минут до 24 часов. Водителей возмущает резкое повышение цен.В международном аэропорту Актау сообщили, что данная парковка к ним не относится и предоставили контактный номер телефона парковочного пункта, дозвониться до которого не удалось.