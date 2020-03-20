В авиакомпании «SCAT» заявили об отсрочке выплат за возврат билетов жителям Актау

Фото из архива Lada.kz

Авиакомпания «SCAT» назвала происходящие события в связи с пандемией коронавируса форс-мажорными.



- Ввиду того, что компания не имеет возможности осуществлять перелеты на 99 процентов существующих направлений, в настоящий момент мы не располагаем достаточными ресурсами для возврата денежных средств. Кроме того, количество обращений по этим вопросам в данный момент превысило несколько тысяч, несмотря на то, что компанией создан мощный штаб помощи пассажирам. Бригады центра поддержки увеличены в несколько раз и работают круглосуточно, обеспечивая поддержку телефонной линии, социальных сетей и электронных писем, - сказала Виктория Старожилова.

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Ввиду всех сложившихся обстоятельств, компания вынуждена отсрочить все выплаты по возвратам до стабилизации ситуации и восстановления расписания. ⠀



- В настоящий момент для ускорения процесса возврата средств пассажирам компания обратилась за финансовой поддержкой к государственным органам Республики Казахстан, - добавила Виткория Старожилова.



Представитель авиакомпании отметила, что организация на данный момент готова предложить следующие варианты действий:



1. Отправить заявку на возврат денежных средств. К заявке необходимо приложить копию маршрутной квитанции (билета) и копию проездного документа. Каждый пакет документов будет учтен и взят в работу ответственным департаментом. Авиакомпания будет готова начать выплату возвратов после возобновления авиасообщения по РК и за её пределы, а по возможности и раньше.

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2. Оформить бесплатное перебронирование перелётов на любые удобные для вас даты (на даты после завершения режима ЧП в стране).