Мангистауские спасатели показали на видео, как сделать ватно-марлевую повязку

В ДЧС предоставили пошаговую инструкцию по изготовлению ватно-марлевой повязки.- Её изготавливают из куска марли размером 90х50 сантиметров. На середину кладут ровный слой ваты размером 20 х 20 сантиметров, толщиной 1-2 сантиметра. С обеих сторон марлю загибают по всей длине, накладывая на вату. Оставшиеся по длине марли концы разрезают на 25-30 сантиметров с каждой стороны для завязывания, - пояснили в департаменте.Надетая повязка должна закрывать подбородок, рот и нос до глаз. Концы повязки завязывают: нижние на темени, верхние на затылке.- Ватно-марлевая повязка является самым простейшим средством защиты органов дыхания.В связи с тем, что вирус передаётся преимущественно воздушно-капельным путем, необходимо придерживаться санитарно-противоэпидемического режима, предусмотренного при эпидемиях респираторных вирусных инфекций. Нужно носить марлевые, ватно-марлевые, а также современные одноразовые маски из нетканых материалов. Четырехслойную марлевую маску периодически проглаживают горячим утюгом, так как вирус гриппа неустойчив к действию высокой температуры, - подытожили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области.