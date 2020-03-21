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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 203

Мангистауские спасатели показали на видео, как сделать ватно-марлевую повязку

Надетая повязка должна закрывать подбородок, рот и нос до глаз. Об этом сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций по Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
В ДЧС предоставили пошаговую инструкцию по изготовлению ватно-марлевой повязки.

- Её изготавливают из куска марли размером 90х50 сантиметров. На середину кладут ровный слой ваты размером 20 х 20 сантиметров, толщиной 1-2 сантиметра. С обеих сторон марлю загибают по всей длине, накладывая на вату. Оставшиеся по длине марли концы разрезают на 25-30 сантиметров с каждой стороны для завязывания, - пояснили в департаменте.

Надетая повязка должна закрывать подбородок, рот и нос до глаз. Концы повязки завязывают: нижние на темени, верхние на затылке.

- Ватно-марлевая повязка является самым простейшим средством защиты органов дыхания.
В связи с тем, что вирус передаётся преимущественно воздушно-капельным путем, необходимо придерживаться санитарно-противоэпидемического режима, предусмотренного при эпидемиях респираторных вирусных инфекций. Нужно носить марлевые, ватно-марлевые, а также современные одноразовые маски из нетканых материалов. Четырехслойную марлевую маску периодически проглаживают горячим утюгом, так как вирус гриппа неустойчив к действию высокой температуры, - подытожили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области.




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