Ещё один случай коронавируса зафиксировали в Мангистау

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В Мангистауской области зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб Госкомиссии.



Отмечается, что коронавирусом заболела 37-летняя женщина. Жительница Жанаозена обратилась в медицинское учреждение, у неё были взяты лабораторные анализы.



- По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнён диагноз COVID-19. Пациентка госпитализирована в больницу в инфекционное отделение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - говорится в сообщении оперативного штаба.



Всего в Мангистауской области было выявлено 163 человека с инфекцией COVID-19. 60 из них вылечились. Зафиксирован один летальный случай.