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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:46

Просмотров: 1925

Санврачи Мангистау выявили нарушения по соблюдению карантина на объектах предпринимательства

В ходе рейда по объектам торговли выявлено семь нарушителей режима карантина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области совместно с полицейскими ежедневно проводят рейды по соблюдению карантинных мер на объектах предпринимательства и торговли.

- Проводится разъяснительная работа по соблюдению мер безопасности при COVID-19, необходимости использования средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств. Ежедневные рейды охватывают порядка 230 объектов. В каждом микрорайоне дежурит по три мониторинговые группы, - отметили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.


Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области, объекты общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест, которые работают на открытом воздухе (с летней площадкой), должны функционировать с соблюдением усиленного санитарно-противоэпидемического режима с разрешением работы с 10:00 до 18:00 (без танцевальных площадок).

В ходе рейда было выявлено семь объектов торговли, где были нарушены санитарные нормы.

- Продавцы и потребители не носят защитные маски, не проводится обработка дезинфицирующими средствами, не соблюдается дистанция между людьми на торговых точках. Специалистами управлений проведена разъяснительная работа по необходимости соблюдения карантинных требований, жителям были розданы копии постановления, - говорится в сообщении.



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