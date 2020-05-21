Бакытжан Базарбек: Земли размером с Израиль выдавал акимат Каракиянского района

- Конечно, понятно, что эти участки принадлежат нескольким огромным агашкам. По базе некоторые из упомянутых участков закреплены за неким ТОО, за которыми, понятное дело, «сидят» агашки. Естественно, учитывая пустынные климатические условия и непригодность земли для сельского хозяйства в этих краях, агашки сельским хозяйством заниматься не планировали. Для сельского хозяйства взяты эти площади или для теневого недропользования, которое процветает в этих краях? Почему-то эти огромные сельхозугодья выданы в краях, где согласно геологической информации 1970-80-х годов сосредоточены огромные запасы нефти и газа! Как местный исполнительный орган мог предоставить земельные участки в таких масштабах, площади каждого нарушают ограничения, установленные предельно-максимальными размерами земельных участков, согласно статьи 50 Земельного кодекса, - сообщил на своей странице Бакытжан Базарбек.

- По результатам предварительного рассмотрения акта прокурорского надзора постановлением акима Каракиянского района от 20 марта в собственность государства возвращены земельные участки общей площадью более 1,4 миллиона гектар, стоимостью 1,2 миллиарда тенге. В рамках исполнения представления прокурора акиматом района продолжается работа по возврату оставшейся части земельных участков, - сообщили в областной прокуратуре.