Бакытжан Базарбек: Земли размером с Израиль выдавал акимат Каракиянского района

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Казахстанский юрист, эксперт в области земельного права Бакытжан Базарбек опубликовал на своей странице Facebook перечень неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения с шокирующими огромными площадями в Каракиянском районе. Суммарную площадь участков он сравнил с площадью Словении и Израиля.
Юрист сообщил, что за одним ТОО в Каракиянском районе закреплены три земельных участка общей площадью в 2 миллиона 523 000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
По информации прокуратуры, в начале 2020 года установлено, что в Каракиянском районе нерационально используются земли сельскохозяйственного назначения общей площадью более 2,5 миллиона гектаров.
По данному факту 11 февраля прокуратура внесла представление об устранении нарушений законности в адрес акима Каракиянского района.
На сегодняшний день, как отметили в ведомстве, акт надзора находится на стадии рассмотрения. Об итогах будет сообщено дополнительно.
- Конечно, понятно, что эти участки принадлежат нескольким огромным агашкам. По базе некоторые из упомянутых участков закреплены за неким ТОО, за которыми, понятное дело, «сидят» агашки. Естественно, учитывая пустынные климатические условия и непригодность земли для сельского хозяйства в этих краях, агашки сельским хозяйством заниматься не планировали. Для сельского хозяйства взяты эти площади или для теневого недропользования, которое процветает в этих краях? Почему-то эти огромные сельхозугодья выданы в краях, где согласно геологической информации 1970-80-х годов сосредоточены огромные запасы нефти и газа! Как местный исполнительный орган мог предоставить земельные участки в таких масштабах, площади каждого нарушают ограничения, установленные предельно-максимальными размерами земельных участков, согласно статьи 50 Земельного кодекса, - сообщил на своей странице Бакытжан Базарбек.
Юрист сообщил, что за одним ТОО в Каракиянском районе закреплены три земельных участка общей площадью в 2 миллиона 523 000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
По информации прокуратуры, в начале 2020 года установлено, что в Каракиянском районе нерационально используются земли сельскохозяйственного назначения общей площадью более 2,5 миллиона гектаров.
По данному факту 11 февраля прокуратура внесла представление об устранении нарушений законности в адрес акима Каракиянского района.
- По результатам предварительного рассмотрения акта прокурорского надзора постановлением акима Каракиянского района от 20 марта в собственность государства возвращены земельные участки общей площадью более 1,4 миллиона гектар, стоимостью 1,2 миллиарда тенге. В рамках исполнения представления прокурора акиматом района продолжается работа по возврату оставшейся части земельных участков, - сообщили в областной прокуратуре.
На сегодняшний день, как отметили в ведомстве, акт надзора находится на стадии рассмотрения. Об итогах будет сообщено дополнительно.