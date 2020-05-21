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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 2421

Бакытжан Базарбек: Земли размером с Израиль выдавал акимат Каракиянского района

Акимат Каракиянского района Мангистауской области предоставлял земельные участки в огромных масштабах одному ТОО. Суммарная площадь земель равняется площади Словении или Израиля. Об этом заявил юрист Бакытжан Базарбек.

Фото из доступных источников
Казахстанский юрист, эксперт в области земельного права Бакытжан Базарбек опубликовал на своей странице Facebook перечень неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения с шокирующими огромными площадями в Каракиянском районе. Суммарную площадь участков он сравнил с площадью Словении и Израиля.

- Конечно, понятно, что эти участки принадлежат нескольким огромным агашкам. По базе некоторые из упомянутых участков закреплены за неким ТОО, за которыми, понятное дело, «сидят» агашки. Естественно, учитывая пустынные климатические условия и непригодность земли для сельского хозяйства в этих краях, агашки сельским хозяйством заниматься не планировали. Для сельского хозяйства взяты эти площади или для теневого недропользования, которое процветает в этих краях? Почему-то эти огромные сельхозугодья выданы в краях, где согласно геологической информации 1970-80-х годов сосредоточены огромные запасы нефти и газа! Как местный исполнительный орган мог предоставить земельные участки в таких масштабах, площади каждого нарушают ограничения, установленные предельно-максимальными размерами земельных участков, согласно статьи 50 Земельного кодекса, - сообщил на своей странице Бакытжан Базарбек.


Юрист сообщил, что за одним ТОО в Каракиянском районе закреплены три земельных участка общей площадью в 2 миллиона 523 000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

По информации прокуратуры, в начале 2020 года установлено, что в Каракиянском районе нерационально используются земли сельскохозяйственного назначения общей площадью более 2,5 миллиона гектаров.

По данному факту 11 февраля прокуратура внесла представление об устранении нарушений законности в адрес акима Каракиянского района.

- По результатам предварительного рассмотрения акта прокурорского надзора постановлением акима Каракиянского района от 20 марта в собственность государства возвращены земельные участки общей площадью более 1,4 миллиона гектар, стоимостью 1,2 миллиарда тенге. В рамках исполнения представления прокурора акиматом района продолжается работа по возврату оставшейся части земельных участков, - сообщили в областной прокуратуре.


На сегодняшний день, как отметили в ведомстве, акт надзора находится на стадии рассмотрения. Об итогах будет сообщено дополнительно.



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Комментарии ( 4 )

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Око (Посетители) Сегодня, 13:50
возвращены земельные участки общей площадью более 1,4 миллиона гектар, стоимостью 1,2 миллиарда тенге.


1,2 млрд делим на 1,4 млн.
Выходит, у нас 1 гектар ( а это 10 000 м2) стоит 857,14 тенге?! Да ВЫ о%;:*и! stena

Хорошо, где можно купить пару гектаров по той цене что оценили ущерб?!

всё вижу
 
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239 (Посетители) Сегодня, 12:55
Посмотрите крышу, там куча объявлений с такими гектарами
 
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  • Око
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:46
земельные участки в таких масштабах, площади каждого нарушают ограничения,

Если у этих агашек нет ограничений в финансах,то какие могут быть ограничения в масштабах земельных участков?
Это мы,смертные,не можем получить участок земли в 10 соток под ИЖС,на которые мы имеем право согласно 50 статьи Земельного кодекса...
Боже! О чём это я? Какие ещё 10 соток,когда на кладбище за участок 1,5x2,0 м. приходится платить бешенные деньги!? fuck
 
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  • Око
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:30
так глядишь и землю людям начнут опять выдавать обещанную
 
 

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