Озеленители прокомментировали обрезку деревьев в Актау

- Одни из них усыхают, другие обламываются, некоторые повреждаются болезнями или вредителями. Такие ветви не только портят внешний вид растений, но и представляют опасность, как источник инфекции и очаг размножения вредителей. Поэтому любой вид обрезки следует начинать именно с санитарной прочистки кроны, в процессе которой удаляются все усохшие, сломанные и повреждённые ветви, - сообщили в пресс-службе ООО «Атамекен».

- В первую очередь это карагач (вяз, ильм), которым засажена большая часть города. Он особенно подвержен заражению голландской болезнью, которая переносится короедами. Если болезнь протекает в хронической форме, то процесс происходит медленно. Просто листья позже распускаются и раньше опадают, листовые пластинки некоторых частей кроны истощаются и начинают желтеть. Уже следующей весной начнётся отмирание ветвей, засыхает крона. В течение нескольких лет дерево погибает. И единственно верным способом борьбы с этим заболеванием является санитарная обрезка поражённых частей деревьев. Со стороны может казаться, что ветки здоровы - многие из них выглядят по-прежнему живыми и зелеными. Но опытные озеленители видят, что процесс заражения уже запущен, и избавляются от таких ветвей, чтобы сохранить дерево. При этом на срезе можно наблюдать, что ветка разрушена изнутри. Хотим заверить жителей города, что работы ведутся согласно всем правилам озеленения, и мы не заинтересованы в том, чтобы срезать здоровые ветви. Ведь цель ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» - сделать наш город вновь зеленым, - добавили озеленители.

У всех древесных растений, как отметили в ООО «Атамекен», часть ветвей по тем или иным причинам перестаёт выполнять свою роль.Озеленители заявили, что ранее высаженные деревья не подлежали своевременной и полноценной обработке. Многие деревья в городе поражены болезнью.Заявки на спил сухостоя можно оставлять в КСК. После они будут переданы в ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» и включены в график.