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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 34

Озеленители прокомментировали обрезку деревьев в Актау

Жители Актау возмутились действиями озеленителей, которые обрезают живые ветки деревьев в Актау. В пресс-службе ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» заявили, что действуют исходя из необходимости спасти дерево.

Фото предоставили в пресс-службе ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен»
У всех древесных растений, как отметили в ООО «Атамекен», часть ветвей по тем или иным причинам перестаёт выполнять свою роль.

- Одни из них усыхают, другие обламываются, некоторые повреждаются болезнями или вредителями. Такие ветви не только портят внешний вид растений, но и представляют опасность, как источник инфекции и очаг размножения вредителей. Поэтому любой вид обрезки следует начинать именно с санитарной прочистки кроны, в процессе которой удаляются все усохшие, сломанные и повреждённые ветви, - сообщили в пресс-службе ООО «Атамекен».


Озеленители прокомментировали обрезку деревьев в Актау


Озеленители заявили, что ранее высаженные деревья не подлежали своевременной и полноценной обработке. Многие деревья в городе поражены болезнью.

- В первую очередь это карагач (вяз, ильм), которым засажена большая часть города. Он особенно подвержен заражению голландской болезнью, которая переносится короедами. Если болезнь протекает в хронической форме, то процесс происходит медленно. Просто листья позже распускаются и раньше опадают, листовые пластинки некоторых частей кроны истощаются и начинают желтеть. Уже следующей весной начнётся отмирание ветвей, засыхает крона. В течение нескольких лет дерево погибает. И единственно верным способом борьбы с этим заболеванием является санитарная обрезка поражённых частей деревьев. Со стороны может казаться, что ветки здоровы - многие из них выглядят по-прежнему живыми и зелеными. Но опытные озеленители видят, что процесс заражения уже запущен, и избавляются от таких ветвей, чтобы сохранить дерево. При этом на срезе можно наблюдать, что ветка разрушена изнутри. Хотим заверить жителей города, что работы ведутся согласно всем правилам озеленения, и мы не заинтересованы в том, чтобы срезать здоровые ветви. Ведь цель ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» - сделать наш город вновь зеленым, - добавили озеленители.


Заявки на спил сухостоя можно оставлять в КСК. После они будут переданы в ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» и включены в график.

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На этом видео вы можете наблюдать, что несмотря на внешний здоровый вид, ветка уже повреждена изнутри. Карагач (вяз, ильм), которым засажена большая часть нашего города, особенно подвержен заражению голландской болезнью, которая переносится короедами. Если болезнь протекает в хронической форме, то процесс происходит медленно. Просто листья позже распускаются и раньше опадают, листовые пластинки некоторых частей кроны истощаются и начинают желтеть. Уже следующей весной начнется отмирание ветвей, засыхает крона. В течение нескольких лет дерево погибает. И единственно верным способом борьбы с этим заболеванием является санитарная обрезка пораженных частей деревьев. Заверяем жителей города, что в ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» работают профессионалы своего дела с большим опытом работы в сфере озеленения и все решения по обрезке принимаются, исходя из необходимости спасти дерево. Мы не заинтересованы в спиле здоровых ветвей, потому что так же, как и вы, хотим видеть наш родной город зеленым и цветущим. @aktau_akimat

Публикация от @ ooo_atameken




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