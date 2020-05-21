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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:15

Просмотров: 668

Житель Жанаозена на внедорожнике выложил в Сеть свои нарушения и был наказан

Местный житель устроил езду по «встречке» на внедорожнике, не имея при этом водительских прав. Водитель был установлен и наказан, как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
По сообщению ведомства, молодой человек выложил свои «катания» с нарушением правил дорожного движения на собственном автомобиле Mitsubishi Pajero Sport в социальных сетях. Позже полиция установила личность нарушителя. Им оказался местный житель 1996 года рождения.

Нарушитель извинился за свои действия и впредь пообещал не нарушать.

Несмотря на это, на него был составлен протокол по части 5 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством) и по части 2 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта).

Автомобиль был водворён на штрафную стоянку.

Общая сумма штрафа составит 70 месячных расчётных показателей, то есть 194 460 тенге








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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:56
извинился за свои действия

Сразу хвост поджал!? crazy На нашего пёсика похож с работы,такой же трусливый... fuck
 
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Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 13:48
Что взять с него, еще детство играет в заднем проходе. Права надо выдавать лет с тридцати.
 
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Оленевод (Посетители) Сегодня, 13:27
ещё одно очередное животное. действительно биомусор,только прастрансво занимает. плюс ко всему ещё и тупое,если свои нарушения в сеть выложил
 
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Оленевод (Посетители) Сегодня, 13:27
ещё одно очередное животное. действительно биомусор,только прастрансво занимает. плюс ко всему ещё и тупое,если свои нарушения в сеть выложил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Оленевод (Посетители) Сегодня, 13:27
ещё одно очередное животное. действительно биомусор,только прастрансво занимает. плюс ко всему ещё и тупое,если свои нарушения в сеть выложил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 12-й регион
 Оленевод (Посетители) Сегодня, 13:27
ещё одно очередное животное. действительно биомусор,только прастрансво занимает. плюс ко всему ещё и тупое,если свои нарушения в сеть выложил
 
 

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