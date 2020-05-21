Житель Жанаозена на внедорожнике выложил в Сеть свои нарушения и был наказан

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По сообщению ведомства, молодой человек выложил свои «катания» с нарушением правил дорожного движения на собственном автомобиле Mitsubishi Pajero Sport в социальных сетях. Позже полиция установила личность нарушителя. Им оказался местный житель 1996 года рождения.
Нарушитель извинился за свои действия и впредь пообещал не нарушать.
Несмотря на это, на него был составлен протокол по части 5 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством) и по части 2 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта).
Автомобиль был водворён на штрафную стоянку.
Общая сумма штрафа составит 70 месячных расчётных показателей, то есть 194 460 тенге
Нарушитель извинился за свои действия и впредь пообещал не нарушать.
Несмотря на это, на него был составлен протокол по части 5 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством) и по части 2 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта).
Автомобиль был водворён на штрафную стоянку.
Общая сумма штрафа составит 70 месячных расчётных показателей, то есть 194 460 тенге