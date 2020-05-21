Житель Жанаозена на внедорожнике выложил в Сеть свои нарушения и был наказан

По сообщению ведомства, молодой человек выложил свои «катания» с нарушением правил дорожного движения на собственном автомобиле Mitsubishi Pajero Sport в социальных сетях. Позже полиция установила личность нарушителя. Им оказался местный житель 1996 года рождения.Нарушитель извинился за свои действия и впредь пообещал не нарушать.Несмотря на это, на него был составлен протокол по части 5 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством) и по части 2 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта).Автомобиль был водворён на штрафную стоянку.Общая сумма штрафа составит 70 месячных расчётных показателей, то есть 194 460 тенге