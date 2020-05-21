Водителей Жанаозена штрафуют за парковку на тротуаре

По словам автора ролика, со всех автомобилей, которые были припаркованы на тротуаре за жилым домом, полицейские сняли номерные знаки и выписали штрафы.Согласно части 2 статьи 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке) водителю может грозить штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, то есть 27 778 тенге.Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.