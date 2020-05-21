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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 16:14

Просмотров: 2518

Водителей Жанаозена штрафуют за парковку на тротуаре

В редакцию Lada.kz поступила видеозапись, на которой жительница Жанаозена предупреждает всех водителей не нарушать правила парковки.

Кадр видео
По словам автора ролика, со всех автомобилей, которые были припаркованы на тротуаре за жилым домом, полицейские сняли номерные знаки и выписали штрафы.



Согласно части 2 статьи 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке) водителю может грозить штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, то есть 27 778 тенге.

Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 4 )

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Леська (Посетители) Вчера, 22:57
dku,
там люди ходят! а пройти ваших машин, хоть по ним иди, а что творится возле сада и школ, так это вообще дорога с препятствиями, и хорошо если успеешь увернуться от машины, от которой за рулем дятел, что совершенно пешеходов не видит, и ему накакать проезжая это часть или тротуар, ему свое чадо надо прям в "класс/группу" завести.
 
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dku (Посетители) Вчера, 20:19
там где стоят машины нет клумб, газонов, детской или спортивной площадки. А значит и нет нарушения, другой вопрос как попали на это место. Если заехали через бордюр , тогда это нарушение.
Как всегда наши дпс в дольшинстве сами не знают пдд
 
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 DAD (Посетители) Вчера, 16:45
Карманы и стоянки пусть для начала сделают!
 
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 StarlightDragon (Посетители) Вчера, 16:27
браво, давайте к нам теперь. работы непочатый край
 
 

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